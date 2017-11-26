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Видеофакт: Уличный пес спасает женщину от грабителя

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  • 26.11.2017, 14:21
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Необычный случай произошел в Черногории.

Бездомный пес спас женщину от уличного грабителя. Необычный случай произошел в черногорском городе Подгорица и был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Женщина шла по улице, когда на нее напал грабитель. В тот самый момент на злоумышленника набросилась бездомная собака, находившаяся рядом. Она напугала грабителя и заставила его бежать.

Видео на днях попало в Фейсбук, в группу Podgoricki Vermeplov, где обсуждают новости Подгорицы.


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