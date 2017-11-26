Политическое айкидо Ангелы Меркель 1 26.11.2017, 14:52

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Ангела Меркель

Канцлер Германии превращает свои неудачи в победы.

Ангела Меркель, по логике вещей, должна выглядеть сегодня политической "хромой уткой". Ведь на сентябрьских выборах в бундестаг она набрала всего 33 процента голосов - один из худших результатов в истории ее партии Христианско-демократического союза (ХДС). После выборов Меркель не удалось создать коалиционное правительство вместе с "зелеными" и либералами. "Ямайка" (так называют альянс за цвета партий) провалилась, пишет dw.com.

Неожиданная сплоченность

Но вот только вышло ровно наоборот: канцлер Меркель выглядит, по мнению многих, более уверенной и решительной, чем раньше. Еще недавно поговаривали, что в случае провала "Ямайки" Меркель может уйти - сама или под давлением партии. Но в эфире немецкого телеканала ZDF на вопрос, возглавит ли она в случае перевыборов список ХДС, Меркель на днях ответила положительно. Любой другой вариант был бы, по ее словам, "смешным".

Поддержка Меркель внутри партии, вопреки ожиданиям многих политологов, выросла, а не упала после провала переговоров. Еще недавно лидер молодежного крыла ХДС Пауль Цимиак (Paul Ziemiak) и его сторонники косвенно критиковали Меркель за политику, как они выражались, под лозунгом "продолжаем все, как было". Сегодня тот же Цимиак говорит, что Меркель - правильный выбор: "Германии нужна стабильность. А если кто ее олицетворяет, то Ангела Меркель".

Что для Меркель значит неудача

Андреас Ринке (Andreas Rinke) считает, что причина уверенности Меркель в себе объясняется ее способом анализировать ситуацию. Ринке, который для агентства Reuters сопровождает германского канцлера и даже написал книгу "Меркель от А до Я", считает, что результат парламентских выборов был для нее "плохим, но не катастрофичным". Вообще, для канцлера, по его словам, "неудачи никогда не имеют оттенка окончательного провала".

Так же она относится и к провалу предварительных правительственных консультаций. Да, переговоры не привели к созданию коалиционного правительства, зато открыли перед канцлером новые горизонты, заметил биограф Меркель.

"У нас есть все возможности"

Важнее всего то, что Меркель в последние недели удалось вновь добиться единства внутри блока - ее ХДС и баварской "сестры", Христианско-социального союза (ХСС). С лета 2015 года, когда в страну резко увеличился поток беженцев, две партии спорили о том, какой должна быть миграционная политика. А сегодня между партиями царит единство по этому вопросу. "Так было не всегда, и это способствует единству в ХДС", - говорит Цимиак.

Во-вторых, Меркель нашла нового партнера: партию "Союз-90/"зеленые". Если раньше все разговоры о коалиции с "зелеными" Меркель душила еще в зародыше, называя саму возможность такого альянса "химерой", то теперь такой альянс кажется "самой естественной вещью на свете", как написала газета Die Zeit.

Переговоры о создании "Ямайки" закончились ничем, но, в отличие от либералов, "зеленые" до сих пор готовы входить в коалицию с Меркель.

У Меркель есть и другой вариант - возобновление "большой коалиции" с социал-демократами. В понедельник, 27 ноября, у президента ФРГ состоятся переговоры между ними.

Но и на этом политические опции канцлера не исчерпываются. Она может пойти на еще один эксперимент и начать управлять страной, вообще не создавая коалиционного правительства. Минус такой модели очевиден: каждый законопроект потребует каждый раз убеждать большинство в бундестаге. Но и плюсы неоспоримы: кабинет министров составят люди из своей партии.

Наконец, Меркель ничто не мешает спровоцировать перевыборы, выставив на голосование в бундестаге вопрос о доверии к себе. "У ХДС есть все возможности, и мы едины", - говорит лидер молодежного крыла партии Цимиак.

Какой из опций воспользуется Ангела Меркель, пока неясно. Ясно только, что она все еще полна решимости остаться канцлером.