Белорус на Ford Mondeo: За семь лет потратил на авто $3,5 тысячи

Белорус на Ford Mondeo: За семь лет потратил на авто $3,5 тысячи9
- 26.11.2017, 14:59
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И это – не считая затрат на топливо.
Владелец Ford Mondeo поделился особенностями эксплуатации популярного авто с изданием abw.by:
- Этот Ford Mondeo был куплен мной в 2010 году. На тот момент автомобилю было 6 лет. Первоочередным при выборе был кузов – "универсал". А дальше исходил из цены. Смотрел, что из универсалов предлагалось тогда за определенную сумму денег.
Модели размером меньше Mondeo не рассматривал. Среди сопоставимых с ним машин в категории "цена – год выпуска" он оказался самым выгодным предложением. В результате купил.
Двигатель 2.0 TDCI. Дизельный мотор тоже был в числе приоритетов, хотя в случае Mondeo страшило то, что здесь топливная аппаратура Delphi. Уже в то время было известно, что это слабое место данных дизелей. Если придется ее капитально ремонтировать, вылетает большая сумма денег.
Тем не менее взял. Машина с момента покупки проехала 120 тысяч километров. Стучу по дереву – проблем с Delphi не было.
Двигатель за все время не удалось завести только один раз в мороз 28 градусов. При более высоких температурах мотор запускается без вопросов.
Примерно 60 процентов пробега приходится на город, остальное – трасса. Средний расход топлива – 8 литров на 100 километров.
Как по мне, то в обслуживании этот двигатель недорог, хотя масла для замены ему требуется больше 6 литров, а топливный фильтр марки Delphi, который рекомендуют использовать, стоит порядка 50 долларов.
Вернее, раньше он стоил столько, но после того, как для топливной системы появились более дешевые, но хорошие брендовые фильтры Knecht и Hengst, цена упала до уровня в 30 долларов. Опять-таки не так часто надо его менять. Если раз в 20 тысяч поменяешь, разве на такой пробег это затраты?
В двигателе менялись цепь привода ГРМ, помпа и сальник распредвала. Собственно, с сальника все и началось. Он потек. Стали его менять, а дальше, как обычно оно бывает, зацепилось одно за другое: сначала состояние цепи вызвало сомнение, затем помпы.
Есть нюансы по кузову. В некоторых местах он подкрашивался. Например, задние крылья. Бампер трется о крылья, протирает их до металла, а дальше начинается коррозия.
Менялся насос гидроусилителя руля. Восстановленный насос привезли из Польши. Обошелся он в 120 рублей.
Передняя подвеска этой весной перебиралась полностью. До этого менялись только сайлент-блоки в передних рычагах. На этот раз под замену пошло все: рычаги, амортизаторы, пружины.
В задней подвеске сайлент-блоки менялись после покупки. Думаю, по меньшей мере до следующей весны они еще походят.
Багажник очень вместительный. Кто собирается в Mondeo картошку возить, должен учитывать, что задняя подвеска многорычажная. Если ее "пересыпать", как я сделал с передней подвеской, затраты будут точно не такие, как с "однорычажкой" или балкой.
Веду бортовой журнал, в который записываю расходы на содержание. Нынешним летом от нечего делать решил подбить в сумме, во сколько обошлись мне 7 лет эксплуатации Mondeo, не учитывая затраты на топливо. Получилось с учетом подкраски, покупки "резины" и разной мелочевки около трех с половиной тысяч долларов.
Что в этой машине никогда не беспокоило – электрооборудование. Один предохранитель и пара лампочек за все время – это не проблемы, на которых надо заострять внимание.
Комплектация Ghia, все на электроприводах. Невысокая стойкость кузова к коррозии – это недостаток этой машины, но надежность электрооборудования на высоте.
По проходимости, конечно, не джип. Все зависит от того, куда надо заехать. Нежелание пройтись лишние 200-500 метров, допустим, до места рыбалки может обернуться большими проблемами. Но в принципе разумные выезды на природу эта машина позволяет.
Приходилось ездить и на более комфортных автомобилях, чем Mondeo, и на менее комфортных. Каким бы комфортным автомобиль не был, любая дальняя дорога утомляет. Я водителем работаю, поэтому, когда говорят, что отмахал тысячу-полторы и ни капли не устал, не верю. Устаешь все равно.
В Mondeo я ездил в Одессу. Для дальней поездки ездовой комфорт я бы назвал нормальным. Машина достаточно просторная, на дороге устойчивая. Мягкая на ходу по сравнению с машинами "ваговской" группы – Audi, Volkswagen.
До Mondeo у меня как раз был Passat. Хорошая рабочая машина, но Mondeo, если взять комфорт, надежность и все другие параметры, мне понравился больше.
Да, сейчас машина не в идеале, однако не нравится в ней мне только, что кузов ржавеет. Каких-то кардинальных мер не предпринимаю, но мне кузова хватит еще на пару-тройку лет, а может и дольше. 7 лет плюс еще 3 – получится 10. Видимо, через 10 лет владения захочется автомобиль наконец поменять, хотя пока альтернативы Mondeo я не вижу.