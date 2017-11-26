Белорус на Ford Mondeo: За семь лет потратил на авто $3,5 тысячи 9 26.11.2017, 14:59

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И это – не считая затрат на топливо.

Владелец Ford Mondeo поделился особенностями эксплуатации популярного авто с изданием abw.by:

- Этот Ford Mondeo был куплен мной в 2010 году. На тот момент автомобилю было 6 лет. Первоочередным при выборе был кузов – "универсал". А дальше исходил из цены. Смотрел, что из универсалов предлагалось тогда за определенную сумму денег.

Модели размером меньше Mondeo не рассматривал. Среди сопоставимых с ним машин в категории "цена – год выпуска" он оказался самым выгодным предложением. В результате купил.

Фото: abw.by

Фото: abw.by

Двигатель 2.0 TDCI. Дизельный мотор тоже был в числе приоритетов, хотя в случае Mondeo страшило то, что здесь топливная аппаратура Delphi. Уже в то время было известно, что это слабое место данных дизелей. Если придется ее капитально ремонтировать, вылетает большая сумма денег.

Фото: abw.by

Тем не менее взял. Машина с момента покупки проехала 120 тысяч километров. Стучу по дереву – проблем с Delphi не было.

Фото: abw.by

Двигатель за все время не удалось завести только один раз в мороз 28 градусов. При более высоких температурах мотор запускается без вопросов.

Фото: abw.by

Примерно 60 процентов пробега приходится на город, остальное – трасса. Средний расход топлива – 8 литров на 100 километров.

Фото: abw.by

Как по мне, то в обслуживании этот двигатель недорог, хотя масла для замены ему требуется больше 6 литров, а топливный фильтр марки Delphi, который рекомендуют использовать, стоит порядка 50 долларов.

Фото: abw.by

Вернее, раньше он стоил столько, но после того, как для топливной системы появились более дешевые, но хорошие брендовые фильтры Knecht и Hengst, цена упала до уровня в 30 долларов. Опять-таки не так часто надо его менять. Если раз в 20 тысяч поменяешь, разве на такой пробег это затраты?

Фото: abw.by

В двигателе менялись цепь привода ГРМ, помпа и сальник распредвала. Собственно, с сальника все и началось. Он потек. Стали его менять, а дальше, как обычно оно бывает, зацепилось одно за другое: сначала состояние цепи вызвало сомнение, затем помпы.

Фото: abw.by

Есть нюансы по кузову. В некоторых местах он подкрашивался. Например, задние крылья. Бампер трется о крылья, протирает их до металла, а дальше начинается коррозия.

Фото: abw.by

Менялся насос гидроусилителя руля. Восстановленный насос привезли из Польши. Обошелся он в 120 рублей.

Фото: abw.by

Передняя подвеска этой весной перебиралась полностью. До этого менялись только сайлент-блоки в передних рычагах. На этот раз под замену пошло все: рычаги, амортизаторы, пружины.

Фото: abw.by

В задней подвеске сайлент-блоки менялись после покупки. Думаю, по меньшей мере до следующей весны они еще походят.

Фото: abw.by

Багажник очень вместительный. Кто собирается в Mondeo картошку возить, должен учитывать, что задняя подвеска многорычажная. Если ее "пересыпать", как я сделал с передней подвеской, затраты будут точно не такие, как с "однорычажкой" или балкой.

Фото: abw.by

Веду бортовой журнал, в который записываю расходы на содержание. Нынешним летом от нечего делать решил подбить в сумме, во сколько обошлись мне 7 лет эксплуатации Mondeo, не учитывая затраты на топливо. Получилось с учетом подкраски, покупки "резины" и разной мелочевки около трех с половиной тысяч долларов.

Что в этой машине никогда не беспокоило – электрооборудование. Один предохранитель и пара лампочек за все время – это не проблемы, на которых надо заострять внимание.

Комплектация Ghia, все на электроприводах. Невысокая стойкость кузова к коррозии – это недостаток этой машины, но надежность электрооборудования на высоте.

По проходимости, конечно, не джип. Все зависит от того, куда надо заехать. Нежелание пройтись лишние 200-500 метров, допустим, до места рыбалки может обернуться большими проблемами. Но в принципе разумные выезды на природу эта машина позволяет.

Приходилось ездить и на более комфортных автомобилях, чем Mondeo, и на менее комфортных. Каким бы комфортным автомобиль не был, любая дальняя дорога утомляет. Я водителем работаю, поэтому, когда говорят, что отмахал тысячу-полторы и ни капли не устал, не верю. Устаешь все равно.

В Mondeo я ездил в Одессу. Для дальней поездки ездовой комфорт я бы назвал нормальным. Машина достаточно просторная, на дороге устойчивая. Мягкая на ходу по сравнению с машинами "ваговской" группы – Audi, Volkswagen.

До Mondeo у меня как раз был Passat. Хорошая рабочая машина, но Mondeo, если взять комфорт, надежность и все другие параметры, мне понравился больше.

Да, сейчас машина не в идеале, однако не нравится в ней мне только, что кузов ржавеет. Каких-то кардинальных мер не предпринимаю, но мне кузова хватит еще на пару-тройку лет, а может и дольше. 7 лет плюс еще 3 – получится 10. Видимо, через 10 лет владения захочется автомобиль наконец поменять, хотя пока альтернативы Mondeo я не вижу.