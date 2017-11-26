США и Китай будут банкротить Россию 9 Кирилл Сазонов, espreso.tv

26.11.2017, 15:13

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В старом фильме «Формула любви» двое слуг сговаривались против графа Калиостро.

Коварный план выглядел так: «Значит, ты объявляешь ультиматум, а я захожу сзади …» То, что происходит сейчас с Россией похоже на этот сюжет, но с одной поправкой. Ультиматум никто не объявляет, оба оппонента заходят сзади. Уже зашли.

В данном случае «Искандерам» совсем не до смеха, потому что двое – это США и Китай.

Итак, Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились об инвестировании 43 миллиардов долларов в разработку газовых месторождений на Аляске и транспортировку их в Поднебесную. Сумма, конечно, впечатляет, но есть еще один нюанс. Все эти деньги дает именно Китай.

Причин у такой щедрости две.

Первая – традиционно китайские инвестиции сопровождаются условием, что основную долю работ будут выполнять именно представители этого государства из отечественной продукции. Поднебесной это позволит активизировать рост экономики, обеспечив свои компании дополнительной загрузкой. Срок реализации – меньше двух лет. В конце 2019 все уже будет работать.

Вторая причина – Китай заинтересован не только в импорте американского газа в очень приличных объемах, но и потом будет иметь свою прибыль с проектов, в которые инвестировал. А значит последний мега-проект российского «Газпрома» для поставок газа в Поднебесную с громким названием «Сила Сибири» резко теряет в масштабах. Если вообще будет достроен, там уже сейчас есть определенные проблемы.

А именно этот проект был гордым ответом Москвы на европейские претензии, желание сокращать закупки и увеличивать альтернативные поставки. Кремль встал в привычную гордую позу, мол – пусть Европа замерзнет, мы будем поставлять газ в Китай. Но гордая поза плохо совмещается с мозолями на локтях и коленях. Поднебесная и США поставили крест на этих планах.

Тем временем Европа от своего желания диверсифицировать поставки газа отказываться не собирается. Плюс, МИД Польши уже объявил об окончании экспертизы проекта «Северный поток 2», который «Газпром» активно продвигает при молчаливой, но от этого не менее мощной поддержке Германии и Австрии. Тем не менее, проект противоречит третьему энергетическому пакету Евросоюза, который подписала в том числе и Украина.

А поскольку «Северный поток 2» должен пройти по территории государств-членов ЕС, монополия отменяется. А без нее проект здорово теряет в прибыльности. И теперь не важно, куда смотреть «Газпрому». С Запада и с Востока улыбки одинаково многообещающие. Если точнее, обещающие много нехорошего.

Понятно, что Китай, США и Польша, плюс масса других игроков газового рынка вовсе не ставят цель принудить Россию к деоккупации Крыма и Донбасса. Интересы Украины для них вообще не в приоритете. Просто совпали сразу несколько интересов у большинства. Так сложилось, что вытеснение России с ключевых газовых рынков интересно очень многим, в первую очередь США.

Ничего личного, просто бизнес, просто эти деньги можно и нужно направить в другие карманы. Другие государства, а это страны Балтии, Польша, Украина и снова Китай заинтересованы в финансовом ослаблении РФ. Что неминуемо приведет к экономическому спаду, военному ослаблению и больше политической уступчивости «встающих с колен».

США, кстати, целиком и полностью поддерживает это желание, отсюда и краткие сроки реализации проекта по Аляске. И, что еще очень важно, принятые в августе новые санкции. Которые бьют не только по «Газпрому», а по любой компании, которая захочет продать ему продукцию или технологию.

Пока их активно не включили, но клеммы уже прикручены к запястьям жертвы, а «мозолистая рука главного инженера сжимает главный рубильник», как писали в свое время. Добавьте проблемы «Роснефти», которая из-за отсутствия западных кредитов и технологий вынуждена отказаться от разработки не только арктических месторождений, но даже на отжатом у Украины шельфе в Крыму. А что есть российский бюджет без газа? А без газа и нефти?

По факту мы видим рассчитанный сразу несколькими игроками серьезный проект ослабления России в течение нескольких лет. Причины разные – кто-то думает о своей безопасности, которая рядом с сильной Россией всегда под угрозой, кто-то думает о Дальнем Востоке и Сибири, кто-то просто думает на несколько шагов вперед.

И в этой ситуации агрессия РФ в Украине, оккупация Крыма и Донбасса служат прекрасным негативным информационным фоном. Прививкой от уступок и предложений «подружиться». Так что ни о каких снятиях ключевых санкций, большой сделке и прочих планах обмена Донбасса на Крым и санкции речь не идет. Хотя у такого решения тоже есть свои сторонники, в первую очередь так называемая старая Европа. Но на другой чаше весов Европа молодая, США и Китай. То есть более серьезная позиция.

Кирилл Сазонов, espreso.tv