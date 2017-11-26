Брестчанин рассказал, как победил «ловушку страхового стажа» 10 26.11.2017, 15:23

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Власти пошли «на попятную» благодаря публикациям в независимых СМИ.

В январе независимые СМИ рассказали о брестчанине, отслужившем 17 лет в армии и с наступлением нетрудоспособного возраста оставленном государством без средств к существованию.

При общем трудовом стаже 30 лет Виктору Семеновичу было отказано в назначении трудовой пенсии в связи с отсутствием у него необходимого страхового стажа. На момент обращения за пенсией ему требовалось его 16 лет. Однако из-за того что в страховой стаж не засчитывалась служба в армии, его набралось только 11. В итоге он мог рассчитывать на мизерную социальную пенсию, да и то лишь с 65 лет.

«Не я же виноват в том, что государством, которому мы служили, не уплачивались деньги в страховой фонд, — не сдерживал эмоций он. — Обидно, что у меня просто взяли и 17 лет жизни вычеркнули. Государство, которому я служил, меня кинуло».

Благодаря активным публикациям в независимых СМИ власти вынуждены были пойти на изменения в пенсионном законодательстве.

21 ноября брестчанин получил свою первую трудовую пенсию и поделился этим радостным для него событием с «БГ».

«Никаких изменений в законодательстве не произошло бы, если бы та несправедливость, которая существовала, замалчивалась, — убежден он. — Очень благодарен «Брестской газете» за то, что она подняла тему страхового стажа для военнослужащих».