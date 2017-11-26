«Революция роз» по-белорусски

Белорусские женщины объединяются против хамства и насилия в роддомах.

Белорусские активистки запустили в стране акцию «Революция роз» накануне Дня движения за свободу родов без акушерско-гинекологического насилия. Роженицы, в том числе и слуцкие, выступают против хамства и безразличия медиков в роддоме. Они хотят, чтобы врачи перестали принимать роды по протоколу и больше прислушивались к своим пациенткам.

Виктория Смирнова, белорусский координатор Международного общественного движения женщин «Революция роз», рассказала «Кур'еру», какому насилию подвергаются женщины в белорусских родильных домах и что с этим делать.

Что такое акушерское насилие, и насколько оно распространено в Беларуси?

Проблема акушерского насилия существует по всему миру. В разных странах — разные формы. Как показывает мой личный опыт, опыт других девушек, в Беларуси распространены прием Кристеллера, когда ребенка выталкивают из полости матки в потужном периоде, прокол околоплодных оболочек, который ускоряет роды, рассечение промежности для облегчения выхода младенца. Зачастую врачи чрезмерно стимулируют роды, игнорируя риски, например, кровотечение в послеродовом периоде.

Нередко в роддомах происходит эмоциональное насилие над женщинами, например, с ними по-хамски разговаривают медсестры и врачи: «Вы — пациентка, я — врач. Почему я должна вас уважать?». Это слова высокопоставленного врача одного из минских роддомов, которые она сказала взрослой, вполне состоявшейся женщине.

Женщин запугивают, если они хотят задать лишний вопрос или выписаться раньше под расписку. Их пугают тем, что удалят матку, что ребенку будет плохо. При этом часто реальных оснований для опасений нет. И причина такого отношения не в состоянии женщины и ребенка, а в протоколе, которому нужно следовать.

Как ни странно, гораздо больше сочувствия к беременным женщинам проявляют студентки и молодые специалисты, а не опытные врачи. У нас с советских времен принято так: если тебе больно — не ори, мол, мне тоже было больно, и меня никто не жалел. Получается, что мы пожинаем плоды предыдущих поколений. Медики, бабушки, свекрови говорят: «Терпи!» Понятно, что старшее поколение пережило много чего: и войны, и репрессии. Но тогда и не было других условий, изменить что-либо было сложно.

Откуда берется это «терпи»? Почему пациент должен страдать?

Мы привыкли, что женщина в родах должна страдать. У нас не только в родовспоможении, но и в другой медицинской практике считается зазорным сочувствовать пациентам. Врачи обесценивают их переживания, им проще отмахнуться от жалоб пациентки. В Беларуси считается некомпетентностью со стороны врача, если он миндальничает с пациенткой, проявляет заботу.

Наши медики вынуждены думать, не как помочь девушке, а как не получить по шапке. Они действуют по протоколу. Если в этот момент что-то случилось с роженицей, то им ничего не будет. А если они отклонились от протокола, их могут наказать. Отклонился от приказа — неси полную ответственность.

Как решить эту проблему?

Мы решили начать говорить о ней, потому что те действия, которые медиками воспринимаются как норма, для пациентов — болезненны, оскорбительны и унизительны. Решать эту проблему надо посредством диалога — упорного и многолетнего. Этой акцией мы сделали первый шаг. Диалог начинается тогда, когда кто-то говорит, что ему доставляют дискомфорт. С каждым новым действием на нас будут обращать внимание все больше.

Как вести себя женщине в роддоме?

Сложный вопрос. Во-первых, не каждая женщина способна сказать «нет» врачу. Роды — это уязвимое состояние. В нем из женщины выглядывает маленькая девочка, которой страшно, и у которой вырабатывается гормон любви и доверия. Ей очень хочется довериться кому-то сильному, а сильный в этот момент врач.

Если девушка подкована и знает, что такое акушерская агрессия, она может спорить. Но роды — это не та ситуация, в которой стоит враждовать, драться за свои права. Для естественного процесса маме нужно, чтобы было спокойно, тихо и темно. Если женщина ругается — она портит себе роды.

Было бы здорово, если бы роженицы могли оформить индивидуальный план родов, прийти с ним в роддом и показать врачу. Женщина хочет рожать по определенному плану и готова заплатить за это. Это решило бы многие проблемы, но в наших условиях это невозможно. Врачи боятся отходить от своего заезженного протокола.

Что такое акция «Революция роз». Акция началась во вторник, 21 ноября. Она состоит из двух частей. Первая — флешмоб в соцсетях, где женщины рассказывают свои истории о насилии в роддоме. Уже прислано около двух десятков. Вторая — девушки отправляют в роддом открытки, на которых пишут все то, что хотят сказать своим врачам. На одной из сторон карточки — описание приема Кристеллера. Продлится «Революция роз» до 10 декабря. В Беларуси так массово она проходит впервые.

Случчанки рассказали о том, как столкнулись с насилием при родах

По просьбам женщин, «Кур'ер» не называет их фамилии.

«Ребенок орал по ночам, и мне говорили, что я плохая мать»

Екатерина: Роды у меня приняли хорошо, а вот после них начались проблемы. Как я ни доказывала одному врачу, что у меня ребенок постоянно орет по ночам, и что есть какая-то проблема, ей было все равно. Она спихивала на то, что он грудной ребенок, что все они себя так ведут, что я плохая мать, и так далее. Все эти дни у меня была дикая истерика, я постоянно плакала. Потом пришла другая врач, села со мной поговорила, объяснила — оказалось, что у ребенка проблемы с желудком, выписала лекарства. Потом мне сказали, что та первая врач — распространитель БАДов, которая специально доводит рожениц до истерики и потом втюхивает им эти витамины за деньги.

«Заглядывали в палату и говорили: «Задолбали уже орать!»

Инна: В наш роддом не пускают родных, поэтому они не могут вмешаться и повлиять на ситуацию. Персонал до последнего уверен в своей правоте, да и в состоянии родов с ними не поспоришь. Одно сплошное хамло, я бы так сказала.

И ребенка выдавливали. Был скандал, приходилось разбираться. До сих пор помню, как ребенок плакал, и я его не могла его успокоить. Было около двух часов ночи. Открывается дверь, заглядывает чья-то голова, и мне говорят: «Задолбали уже орать!!!»

Был только один человечек, которому я до сих пор благодарна. Она по-настоящему отнеслась к своей работе, всегда помогала, если нужна была помощь, не отказывала. Врачи, кстати, я говорю о педиатрах роддома, нормальные слова появляются у них только после того, как придет муж. Толком объяснить ничего не могут, как будто матери с первенцем должны уже все знать и уметь! Впечатление ужасное, как в лагере.

«Санитарка отпускала злобные комментарии, когда я не могла тужиться»

Алиса: В роддомах больше сталкиваешься с неадекватным поведением санитарок. На моей смене попалась санитарка около 50 лет, которой постоянно что-то не нравилось. Наверное, она хотела, чтобы в перерыве между схватками я встала и сама прибралась за собой. Еще отпускала злобные комментарии в мой адрес, когда я не могла тужиться. Такое ощущение было, что ее боится даже врач. Но после родов она сменила гнев на милость, помогла перелечь с каталки на кровать, надеть памперс.

А по поводу выдавливания: обоих моих деток мне выдавливали. Но несмотря на то, что я с детства занималась спортом, и слабачкой меня нельзя назвать, правильно тужиться, родив двоих детей, я так и не умею. И если бы не помощь акушеров, после вторых родов меня могли бы вывезти вперед ногами…

«Врач запретил вставать, а медсестра кричала, что не держу ребенка столбиком»

Марина: Одна медсестра была грубовата в роддоме. Я родила, мне сказали лежать на кровати и не вставать. Ночью дочка начала кричать, медсестра не пришла, я встала, покормила и положила ее набок, она срыгнула. Прибежала медсестра и накричала, почему я не подержала девочку столбиком. Хотя она слышала, что врач сказал мне лежать.

Врач: «Выдавливание ребенка запрещено, и нигде не применяется»

«Кур'ер» обратился с просьбой прокомментировать претензии активистов по поводу насилия над женщинами к акушеру-гинекологу одной из больниц Минской области.

«Оскорбление, игнорирование, пренебрежение — этого не должно быть вообще. Это же касается и пациентов, относиться надо с взаимным уважением.

Когда женщина тужится во время прохождения ребенка по родовым путям, то врачи обязательно будут ограничивать движения женщины. Иначе не получится оказать ей помощь.

Выдавливание ребенка запрещено, и нигде не применяется.

Мать от ребенка никто не отделяет, существуют общие палаты. Совместные роды есть, но мало кто из родных этим пользуются. Присутствие толпы родственников не совсем приветствуется врачами, это очень отвлекает медперсонал от работы.

Если отец хочет присутствовать на родах, то перед этим он проходит медкомиссию и обязательно одевает стерильную одежду.

Приватности в родах не может быть. Одна роженица с акушеркой никогда не останется. На них присутствуют до пяти специалистов — акушерка, врач, санитарка, неонатолог, возможно, анестезиолог. Это все необходимо для нормальных родов. По поводу обнаженного вида, в одежде никто не рожает. На роженице только сорочка.

Прокол околоплодных оболочек, стимулирование родов и кесарево, эпизиотомия (рассечение промежности) — это все проводится только с согласия женщины и по медицинским показаниям.

Все медицинские вмешательства женщине объясняются, берется письменное согласие. Мы будем уговаривать роженицу, но насильно никто ничего делать не будет. Был у нас случай, когда женщина отказался от кесарева сечения и уехала рожать в Минск, а ребенок там погиб".