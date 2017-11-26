Боевики «ЛНР» в панике готовятся к бегству в Россию 8 26.11.2017, 15:41

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В «республике» ждут чисток со стороны главаря «ДНР» Захарченко.

Бегство главаря террористической организации ЛНР в Москву Игоря Плотницкого в результате конфликта с самоназначенным "министром внутренних дел" "республики" спровоцировало "панику в среде руководства «административных органов» данного псевдогосударственного образования". Об этом говорится в заявлении украинской аналитической группы "Информационное сопротивление", которая специализируется на расследовании ситуации в оккупированных районах, пишет newsader.com.

По словам координатора группы Дмитрия Тымчука, на фоне возникшей нестабильности, вызванной в том числе масштабными арестами части "элиты" боевиков ЛНР, целый ряд оккупантов готовы выехать за пределы оккупированных территорий из опасения по поводу собственной дальнейшей судьбы.

Как говорится в сводке ИС, одним из главных страхов террористов — это угроза "чисток", которые могут последовать в случае гипотетического объединения двух оккупированных районов в единую ЛДНР под руководством Александра Захарченко: основаниями для арестов могут стать в том числе обвинения в сотрудничестве с Киевом.

"В среде представителей «администрации главы ЛНР» и «министерств» распространяется информация о возможном объединении «ЛНР» и «ДНР» в одно квазигосударственное образование с административным центром в г. Донецк, — пишет Тымчук в своем Facebook. — «Чиновники ЛНР» опасаются, что переход под руководство «ДНР» может сопровождаться чистками среди руководителей структур «ЛНР» с обвинениями их в содействии деятельности спецслужб Украины, с целью устранения от руководства «людей И. Плотницкого»".

В этом случае единственным выходом для боевиков, опасающихся за свои свободы и жизни, станет побег в неоккупированную часть страны либо за ее пределы — в Россию. Однако ИС не исключает и боестолкновений между силами ДНР и преданными Плотницкому силовиками.

"Некоторые т.н. «представители власти ЛНР» выражают намерение выезда за пределы «ЛНР» (как в Россию, так и на неоккупированную территорию Украины), также не исключая «вооруженное противостояние» с НЗФ «ДНР» со стороны части силовиков «ЛНР», лояльных Плотницкому", — отмечается в отчете Тымчука.

Вместе тем он обратил внимание на то, что ранее Захарченко неоднократно критиковал перед Кремлем Плотницкого за слабые управленческие способности. Этот факт координатор ИС связывает со стремлением главаря ДНР объединить под своим контролем оба захваченных российско-сепаратистскими войсками района — луганское и донецкое направления.

"Активно муссируется тезис о том, что решение об объединении «ЛНР» и «ДНР» может быть принято в связи с деятельностью А.Захарченко, который в последнее время постоянно сообщал российским кураторам, а т.ж. во время посещения Москвы, о неспособности И.Плотницкого эффективно управлять территорией «ЛНР» и о перманентном перераспределении сфер влияния между главарями «ЛНР»", — заявляет Тымчук.

Как сообщалось ранее, Плотницкий бежал из ЛНР и уже прибыл в Москву. Это произошло после того, как у него возник конфликт с "главой МВД" ЛНР Игорем Корнетом, который отказался уходить в отставку по требованию главаря ЛНР.

В среду стало известно, что "МВД" арестовало всех главных сторонников Плотницкого сотрудников прокуратуры ЛНР, штурмовав здание "генпрокуратуры" совместно с боевиками ДНР "Витязь". В операции, по разным данным, принимали участие войска РФ и наемники из российской "частной военной компании", которые вошли в Луганск с военной техникой и оцепили центр города.

По сведениям источников, Кремль в этой схватке встал на сторону "министра внутренних дел". Позже Плотницкий с семьей был заблокирован в подвале луганской администрации, а затем поступила информация о его отъезде из ЛНР. В ходе "военного переворота" оккупированный Луганск перешел на полувоенное положение: в городе появились вооруженные люди и бронетехника.

Впрочем, 24 ноября в захваченном российско-сепаратистскими войсками Луганске боевики сохраняют оцепление только возле захваченных объектов областного телеканала.