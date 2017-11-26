Биткоин впервые преодолел отметку в $9000

Биткоин впервые преодолел отметку в $900025
- 26.11.2017, 15:56
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За одни сутки биткоин взлетел с 8400 долларов до 9043.
Стоимость цифровой валюты биткоин утром в воскресенье, 26 ноября, преодолела отметку в 9 тысяч долларов США. Об этом свидетельствуют данные интернет-ресурса CoinDesk. После резкого скачка - за одни сутки биткоин взлетел с 8400 долларов до 9043 - вновь произошел откат. Сейчас стоимость цифровой валюты несколько меньше 9 тысяч долларов, передает DW.
Между тем криптовалюты продолжают вызывать скепсис у представителей традиционных финансовых институтов. "Биткоин не является деньгами, это объект спекуляции", - написал накануне член правления Немецкого федерального банка Карл-Людвиг Тиле в своем комментарии для экономического издания Ifo-Schnelldienst мюнхенского института экономических исследований ifo.
Биткоин - "продукт фантазии"
Криптовалюты "являются продуктом свободной фантазии и воспроизводятся по заранее определенной схеме в виртуальных системах, которые формально могут меняться по решению большинства пользователей, но фактически управляются произвольными решениями маленькой группы людей", - предупреждает Тиле вместе со своим соавтором.
В то же время глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в октябре заявила, что центральным банкам и регуляторам настало время всерьез отнестись к криптовалютам. Новые финансово-технические продукты уже интегрировались в глобальную платежную систему, и игнорировать их было бы рискованно, подчеркнула она. Лагард не исключила, что МВФ может разработать собственную криптовалюту.