Стива Джобса можно будет купить за 167 евро 1 26.11.2017, 15:26

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В комплект к игрушке входит 10 различных аксессуаров и три пары сменных рук.

Тайваньский производитель игрушек Dam Toys в середине декабря начнет принимать предзаказы на 30-сантиметровую пластиковую фигурку Стива Джобса. В комплект к игрушке входит 10 различных аксессуаров и три пары сменных рук, пишет iphones.ru.

Благодаря игрушке можно воссоздать ключевые моменты в истории компании Apple. Например, анонс первого iPad или премьеру революционного MacBook Air. Правда, во втором случае придется самостоятельно сделать знаменитый желтый конверт. В комплект входит лишь миниатюрная версия самого первого MacBook Air.

Фигурку, одетую по канонам жанра (водолазка, джинсы, кроссовки) также можно посадить на кресло или поставить в самые известные позы харизматичного СЕО Apple.

Отдать дань уважения Стиву Джобсу, купив игрушку, можно будет уже в середине декабря. Цена новинки составит 167 евро. Отличный новогодний или рождественский подарок.