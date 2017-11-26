Сергей Гуренко: Я не считаю, что БАТЭ - честный чемпион 9 26.11.2017, 16:19

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СЕРГЕЙ ГУРЕНКО

Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал итоги чемпионата Беларуси по футболу.

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко в эфире «Беларусь 5» после матча с «Витебском» (4:1) рассказал о серебряных медалях, которая команда завоевала, передает «Трибуна».

– Это не слезы. Это эмоции. Только я знаю, что им пришлось пройти в этом году. В них никто не верил. Никто не верил в эту команду, в этих пацанов. Я считаю, что мы чемпионы.

Результат на табло. По сегодняшней игре ничего не хочу говорить. Хочу сказать за чемпионат. Спасибо ребятам, спасибо болельщикам, кто в нас верил и поддерживал. У нас хорошая команда.

– Вы сказали, что еще в чемпионате не поставлена точка, имея в виду «дело Веремко». Объясните, что это значит?

– Это значит то, что мы очков набрали столько же, сколько и БАТЭ. Я не считаю, что БАТЭ - честный чемпион. Ну… ничего страшного, – сказал Гуренко в эфире «Беларусь 5».

Напомним, БАТЭ стал чемпионом Беларуси, забив гол на 95-й минуте матча с «Городеей».