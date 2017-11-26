закрыть
26 ноября 2017, воскресенье, 18:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Дональд Трамп: Я отказался стать «человеком года» по версии Time

  • 26.11.2017, 16:26
Дональд Трамп

Президент США также был «человеком года» в прошлом году.

Журнал Time опроверг твит Дональда Трампа о том, как он якобы отказался давать интервью журналу и сниматься для обложки будущего номера "Человек года".

В пятницу президент Трамп написал в "Твиттере", что ему позвонили из Time и сказали, что он "вероятно" будет назван "человеком года", передает ВВС.

Однако позднее редакция журнала заявила, что президент США неверно представил процесс выбора подобной персоны.

Трамп был "человеком года" в прошлом году. Ранее он ложно утверждал, что он рекордное число раз появился на обложке этого престижного издания.

"Позвонили из журнала Time, сказали, что я ВЕРОЯТНО буду назван "Мужчиной (Человеком) года", как и в прошлом году, но что я должен буду согласиться на интервью и крупную фотосессию. Я сказал, что вероятно - не годится, и отказался. Все равно спасибо!"- твит Дональда Трампа.

Эта традиция в журнале Time зародилась в 1927 году, когда был впервые назван "Человек года". Таковым редакция признает человека, который "к лучшему или к худшему... оказал наибольшее влияние на события уходящего года".

Редакция Time заявила, что не комментирует свой выбор до публикации, а о том, кто будет на обложке этого номера, будет объявлено 6 декабря.

Издание приглашает читателей голосовать за претендентов на титул, однако окончательное решение остается за редколлегией.

Бывший редактор журнала Ричард Стенгель указывает, что слово "вероятно" означает, что Трамп не получил этот титул.


Интервью

Неудачнику-управленцу давно нужно дать пинка под зад
Неудачнику-управленцу давно нужно дать пинка под зад
Юрий Бутусов: Готовится замена Лукашенко
Юрий Бутусов: Готовится замена Лукашенко
Андрей Санников: Лоббисты Лукашенко проиграли
Андрей Санников: Лоббисты Лукашенко проиграли
Алесь Евсеенко: Оруэлл отдыхает
Алесь Евсеенко: Оруэлл отдыхает