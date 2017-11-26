Дональд Трамп: Я отказался стать «человеком года» по версии Time 26.11.2017, 16:26

Дональд Трамп

Президент США также был «человеком года» в прошлом году.

Журнал Time опроверг твит Дональда Трампа о том, как он якобы отказался давать интервью журналу и сниматься для обложки будущего номера "Человек года".

В пятницу президент Трамп написал в "Твиттере", что ему позвонили из Time и сказали, что он "вероятно" будет назван "человеком года", передает ВВС.

Однако позднее редакция журнала заявила, что президент США неверно представил процесс выбора подобной персоны.

Трамп был "человеком года" в прошлом году. Ранее он ложно утверждал, что он рекордное число раз появился на обложке этого престижного издания.

"Позвонили из журнала Time, сказали, что я ВЕРОЯТНО буду назван "Мужчиной (Человеком) года", как и в прошлом году, но что я должен буду согласиться на интервью и крупную фотосессию. Я сказал, что вероятно - не годится, и отказался. Все равно спасибо!"- твит Дональда Трампа.

Эта традиция в журнале Time зародилась в 1927 году, когда был впервые назван "Человек года". Таковым редакция признает человека, который "к лучшему или к худшему... оказал наибольшее влияние на события уходящего года".

Редакция Time заявила, что не комментирует свой выбор до публикации, а о том, кто будет на обложке этого номера, будет объявлено 6 декабря.

Издание приглашает читателей голосовать за претендентов на титул, однако окончательное решение остается за редколлегией.

Бывший редактор журнала Ричард Стенгель указывает, что слово "вероятно" означает, что Трамп не получил этот титул.