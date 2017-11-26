Стали известны подробности пожара на металлургическом заводе в Жлобине 26.11.2017, 16:30

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С пожаром на БМЗ боролись 15 единиц техники.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали подробности пожара на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине, сообщает БелТА со ссылкой на официальный сайт МЧС.

Спасателям Жлобинского районного подразделения 25 ноября в 16.31 поступило сообщение о пожаре в сталепроволочном цеху №1 ОАО "Белорусский металлургический завод" - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" по ул. Промышленная.

К месту вызова было направлено 15 единиц техники. Прибывшими через две минуты первыми подразделениями МЧС было установлено, что происходит горение внутри сталепроволочного цеха №1. Площадь пожара в цеху составила 200 кв.м. Пожар был ликвидирован спасателями. Пострадавших нет.

В результате пожара повреждено технологическое оборудование по производству бронзированной проволоки, стеновые сэндвич-панели на площади около 200 кв.м, кровельные сэндвич-панели на площади около 150 кв.м, закопчены помещения цеха. Технологический процесс на термо-травильно-гальваническом участке остановлен.

Причина пожара устанавливается.