Видеофакт: Трогательное выступление Владимира Короткевича 4 26.11.2017, 16:39

2,192

Эта видеозапись была сделана на юбилейном вечере к 50-летию писателя в Минске в 1980 году.

Сегодня Владимиру Короткевичу исполнилось бы 87 лет. Трогательное выступление популярнейшего белорусского поэта, писателя и драматурга состоялось в 1980 году на юбилейном вечере к 50-летию.

В преддверии вечера Владимира Короткевича наградили орденом Дружбы народов, который можно увидеть на лацкане его пиджака.

Уникальность этого видео, кроме того, что мы слышим голос живого Короткевича, еще и в том, что оно цветное. И в том, что в зале, среди зрителей, можно узнать многих известных деятелей белорусской культуры.