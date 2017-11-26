закрыть
26 ноября 2017, воскресенье, 18:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Видеофакт: Трогательное выступление Владимира Короткевича

4
  • 26.11.2017, 16:39
  • 2,192

Эта видеозапись была сделана на юбилейном вечере к 50-летию писателя в Минске в 1980 году.

Сегодня Владимиру Короткевичу исполнилось бы 87 лет. Трогательное выступление популярнейшего белорусского поэта, писателя и драматурга состоялось в 1980 году на юбилейном вечере к 50-летию.

В преддверии вечера Владимира Короткевича наградили орденом Дружбы народов, который можно увидеть на лацкане его пиджака.

Уникальность этого видео, кроме того, что мы слышим голос живого Короткевича, еще и в том, что оно цветное. И в том, что в зале, среди зрителей, можно узнать многих известных деятелей белорусской культуры.


Интервью

Неудачнику-управленцу давно нужно дать пинка под зад
Неудачнику-управленцу давно нужно дать пинка под зад
Юрий Бутусов: Готовится замена Лукашенко
Юрий Бутусов: Готовится замена Лукашенко
Андрей Санников: Лоббисты Лукашенко проиграли
Андрей Санников: Лоббисты Лукашенко проиграли
Алесь Евсеенко: Оруэлл отдыхает
Алесь Евсеенко: Оруэлл отдыхает