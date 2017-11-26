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Эрдоган назвал условие для своей отставки

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  • 26.11.2017, 16:50
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Реджеп Эрдоган

Президент Турции заявил о готовности уйти в отставку при одном условии.

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время выступления в Стамбуле в воскресенье заявил о готовности уйти в отставку, если оппозиционной Народно-республиканской партии удастся доказать обвинения в коррупции в отношении него, передает ТАСС.

В частности, оппозиционеры заявляли, что Эрдоган держит деньги на счетах за границей.

«Если вы сможете подтвердить, что мои деньги лежат в каких-либо банках за рубежом, я подам в отставку», - заявил Эрдоган.


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