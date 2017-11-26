На Бали проснулся вулкан Агунг

На Бали проснулся вулкан Агунг2
- 26.11.2017, 17:16
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С индонезийского острова эвакуировано более 120 тысяч человек.
На острове Бали вследствие извержения вулкана Агунг отменены ряд международных авиарейсов, передает Reuters.
После извержения вулкан выбросил в воздух столб пепла высотой более 6 тыс. м. Шлейф пепла накрыл часть воздушного пространства над международным аэропортом.
23 сентября издание Antara сообщило, что Центр вулканологии и геологических катастроф Индонезии поднял уровень опасности вулкана на Бали до самого высокого.
В конце сентября количество эвакуированных с индонезийского острова превысило 120 тыс. человек.