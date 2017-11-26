Имитация Путина 26.11.2017, 17:28

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Что ждет Донбасс в ближайшие месяцы.

Президент России Владимир Путин не стремится в ближайшее время обострять военную ситуацию на Донбассе, однако и полноценно урегулировать конфликт не планирует, считает политический обозреватель Андрей Бузаров. О политике Кремля, миротворцах ООН, том, есть ли у Украины союзники в Европе, и других важных вопросах международной политики аналитик рассказал "Апострофу".

Чего ждать дальше от политики Путина

Я думаю, что Путин не будет сейчас обострять ситуацию. Я полностью убежден, что не будет военного обострения на Донбассе. И Путину сейчас невыгоден никакой конфликт, поскольку все это будет мешать образу миротворца, который очень успешно выстраивают его ближайшее окружение и российские СМИ.

Поэтому в ближайшие месяцы политика РФ будет спокойной. Но при этом не будет тенденции к полноценному урегулированию конфликта на Донбассе. Мы не видим эту тенденцию. Все эти переговорные процессы – встреча Путина и Трампа, встречи Суркова и Волкера – скорее всего, направлены на имитацию переговорного процесса по Донбассу.

И если мы говорим уже о Путине и президенте США Дональде Трампе, то для них гораздо важнее сейчас найти консенсус по Сирии, по КНДР, но никак не по Украине. Поэтому я думаю, что тема Украины не является приоритетной в отношениях Трампа и Путина. Она является важной в отношении Суркова и Волкера, но видно, что пока консенсус невозможен.

О решениях Совбеза ООН

Я не исключаю, что переговорный процесс может закончиться неким консенсусом. И может быть голосование в ООН в виде резолюции или декларации по Донбассу. Может быть, даже будет предпринята попытка полноценно принять резолюцию о введении миротворческого контингента. Но это не будет означать его введения.

На примере Сирии, на примере других регионов в мире мы видели, что решение ООН не всегда является окончательным. Часто принимается декларация, но дальше нет конкретных практических шагов по имплементации документа. По Сирии было принято не одно заявление. И давно должны были быть проведены коалиционные выборы, составлено коалиционное правительство между представителями Башара Асада и оппозиции. Но никто этого делать не будет. Поэтому не исключено, что декларация или резолюция о введении миротворческого контингента для урегулирования конфликта на Донбассе, которая будет принята в ООН, так и останется декларацией, и до практической реализации дело не дойдет.

О встречах Путина и Трампа

Не стоит буквально воспринимать заявления Трампа (который миролюбиво высказывается в адрес России, - прим.). Их можно интерпретировать несколько иным образом. Трамп регулярно на протяжении последнего года делает различные реверансы в адрес Москвы и Кремля, но при этом параллельно усиливает давление на РФ путем принятия соответствующего законопроекта о введении санкций, путем поддержки Украины и путем довольно жесткой политики по отношению к КНДР, режиму Асада, Ирану и так далее.

Я не могу сказать, что после того, как Трамп стал президентом США, изменилось отношение Америки к России в лучшую сторону – мы не видим этого. Явно наблюдается напряжение между двумя странами. Это напряжение видно, и оно очевидно.

Поэтому я бы не стал говорить, что какие-то позитивные воззвания в адрес Путина и в целом России являются доказательством улучшения отношений между РФ и США.

Скорее всего, речь можно и нужно вести о некоторых аспектах сотрудничества между американцами и россиянами. Например, в части сирийского урегулирования, например, в части иранской проблемы, возможно, для обеспечения стабильности на Корейском полуострове и так далее. Но о полноценном улучшении отношений между этими странами говорить не приходится. Более того, я убежден, что в ближайшие годы этого не будет.

Трамп и Путин, возможно, и хотели бы иметь отношения лучше, чем сейчас. Но в силу многих причин это невозможно. В ближайшие годы тенденция к ухудшению отношений между Россией и США сохранится. А принятие США законопроекта, которым была кодифицирована соответствующая база введения санкций в отношении России, является еще одним доказательством того, что кризис между Америкой и Россией выходит на новую фазу и в ближайшие годы усугубится.

Импичмент Трампа

Есть определенные тенденции и признаки того, что часть либерально настроенной американской общественности хотела бы другого президента. Но Трамп выиграл президентские выборы законно. Все те дела, которые сейчас существуют в США против окружения Трампа, против Трампа как президента, на мой взгляд, не создадут соответствующую базу для импичмента президента США. Они могут создать проблему его рейтингам. Они могут создать проблему для его популярности, но никак не для того, чтобы сместить его с должности президента.

Если появится новый человек от Республиканской или Демократической партии, который мог бы составить конкуренцию Трампу, тогда количество скандалов и компроматов против Трампа будет увеличиваться. Так как слабый рейтинг президента – это плохо для следующих выборов. Но пока нет конкурента у Трампа. Ни в рамках партии, ни даже с точки зрения возможного оппонента в Демократической партии.

Трамп фактически монополизировал всю популярность. И мне кажется, что в Украине существует неправильное восприятие Трампа как президента. Мы еще находимся в заложниках той кампании, которая была в Украине год назад во время выборов президента США, когда все думали, что победит Хиллари Клинтон, а реальная ситуация была другая. И все-таки большая часть американского общества поддерживает президента Трампа, особенно консервативная часть. Поэтому не исключено, что он, несмотря на все свои скандалы, будет продолжать набирать популярность или хотя бы сохранять свой нынешний рейтинг. Может быть, не очень высокий, но достаточный для того, чтобы оставаться президентом США.

Отношение Европы к Украине

Я думаю, что не следует рассматривать нынешнюю ситуацию на Западе как признак усталости многих стран от Украины. Украина является важным партнером для ЕС и США. Мы это увидели, мы в этом убедились. И Украина важна для них в силу своего географического положения. Но многие страны в Европе хотят иметь хорошие отношения с РФ, и мы должны это реалистично воспринимать.

И поэтому на сегодня я не могу сказать, что в Европе есть какой-то союзник Украины, я не вижу ни одной страны-союзницы Украины в Европе – их нет. Есть партнеры, но никак не союзники. Любой так называемый союзник Украины постоянно создает проблемы. Мы можем говорить о партнерских отношениях с Францией, Германией, Польшей, Венгрией. Но никак не о союзнических отношениях.

У Украины не может быть союзников в ЕС в силу многих причин. Даже страны Балтии, допустим, Литва, которая традиционно поддерживает Украину во всех сферах, не может рассматриваться как надежный союзник, поскольку нынешний президент Даля Грибаускайте занимает одну позицию, а какую позицию будет занимать следующий президент – мы не знаем. И мы видели это на примере Польши, когда бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский был очень активен в своей деятельности – приезжал в Украину, пытался быть посредником. Но он перестал быть главой МИД, а нынешний министр совершенно другой в своих взглядах. Европейская политика меняется в зависимости от того, кто находится у власти. То есть на сегодня у Украины союзников в Европейском союзе нет.