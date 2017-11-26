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В Барановичах из-за семейной ссоры эвакуировали почти 120 человек

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  • 26.11.2017, 17:33
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В квартире скандалистов был обнаружен похожий на гранату предмет.

В Барановичах правоохранители, прибывшие по вызову на семейный скандал, обнаружили в квартире похожий на гранату предмет.

Эвакуировали 117 жильцов многоэтажного дома, сообщили БелТА в УВД Брестского облисполкома.

В ходе осмотра квартиры специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 изъяли корпус учебной гранаты Ф-1 и запал к ней, корпус 50 мм минометной мины времен Великой Отечественной войны (все без взрывчатых веществ), а также 100 г пороха. Назначена экспертиза. Владелец боеприпасов задержан.


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