Как выглядят такси в Минске 3 26.11.2017, 17:44

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Фото: abw.by

Внешне минские такси серьезно отличаются от «братьев» из европейских столиц.

Задумывались ли вы о том, что автомобили такси могут быть красивыми или интересными? Думаю, в той или иной европейской столице (и даже не обязательно столице), где приходилось нам, белорусам, бывать, сразу бросалось в глаза, что даже внешний вид такси там отличается от "наших", пишет abw.by. Сравним нравы.

Вот скромная Toyota Prius с несложной схемой окраски. Во-первых, экологично, во-вторых, стильно, легко узнается и запоминается. Ну как, узнали барселонскую окраску автомобилей такси?

А вот такой же Prius, только белый и с косой красной полосой. Вообще ничего сложного в создании запоминающегося облика! Такси Мадрида уже много лет именно такие.

Подобных примеров можно вспомнить массу. Такси почти всех европейских столиц имеют свою единую окраску. В крайнем случае — несколько вариантов.

По всему СССР когда-то тоже был единый "таксистский стиль" — желтый цвет. А главным автомобилем такси была "Волга". Достаточно долго "Волги", в основном постсоветских выпусков, оставались в эксплуатации и в независимой Беларуси, но каждый год их число значительно сокращалось.

Признаться, я уже был готов считать, что "Волги" в белорусской столице в такси вымерли окончательно, однако нет. Как минимум одна еще есть. Правда, она вовсе не желтая, но сам факт, что на "Волге" еще можно прокатиться, примечателен.

Так уж сложилась жизнь, что в Минске не сформировались ни единомарочные "флоты" автомобилей такси, ни нормальная их ливрея. Среднестатистический портрет минского автомобиля такси выглядит так: любой автомобиль любой марки и модели, любого цвета, скорее всего, с наклеенной желтой полосой.

Большинство минских машин такси принадлежат не "флотам", а частникам, объединенным под логотипами разных диспетчерских служб. Отсюда и разномарочность. Минск, вероятно, может претендовать на лидерство среди всех европейских столиц по количеству марок и моделей автомобилей такси. Даже "большие белые внедорожники" у нас бывают "таксистами".

Закупать единомарочный транспорт таксослужбы начали относительно недавно, и заслуга организации сборки Geely в этом не малая. Жаль, что даже в этом случае та же крупнейшая служба "7788" не озаботилась красивой ливреей.

Зато мои личные бурные аплодисменты новой службе такси "Семерочка". Не поленились нанять дизайнера! Вполне себе стильно получилось. При желании и из Geely можно сделать запоминающийся внешне таксомобиль.

Скандально известное Taxi Bavaria могла бы заказать не черные, а хотя бы желтые BMW, раз уж их покупали новыми. Но… В нашей стране BMW может быть любого цвета... При условии, что это черный цвет. Хорошо хоть полосу наклеивают не желтую, а золотистую. Хоть какое-то разнообразие.

Вообще, автомобиль такси должен быть заметен в темноте в свете фонарей. Белый не во всем идеален, но в ночной подсветке смотрится хорошо. Потому новой трансферной службе Национального аэропорта ставим "зачет".

А вот узнаваемый стиль такси "Пятница". Несколько лет назад эта служба первой на рынке стартовала с единой ливреей. Видимо, совсем ярко визуально выделиться не рискнули, но на основе "никакого" общего среднестатистического облика минского такси с широкой желтой полосой вдоль борта смогли придумать вариант окраски, ставший достаточно хорошей фирменной "визиткой".

"Вам шашечки или ехать?" — вероятно, упрекнут меня многие и не только таксисты. Мне, конечно, ехать, но с "шашечками" приятнее. Перед Чемпионатом мира по хоккею была попытка у властей города принудительно перекрасить все такси в единый стандарт. Это начинание потерпело сокрушительное фиаско по понятным причинам. Но я верю в то, что когда-нибудь (понятно, что еще не скоро) Минск-таки обретет единый стильный облик для такси. Пока же среди мировых столиц в этом плане мы первые только в одном — в области разномарочности.