Британия и ЕС «засекретили» размер выплаты за Brexit 26.11.2017, 17:49

Премьер-министр Великобритании просит не разглашать сумму выплаты ЕС по Brexit.

Лондон заплатит за выход из ЕС свыше 40 миллиардов фунтов стерлингов, однако окончательная сумма обнародована не будет.

Об этом сообщает The Times.

«Тереза Мэй договорилась с Брюсселем, что Великобритания передаст (ЕС – ред.) более 40 миллиардов фунтов стерлингов, когда страна выйдет из блока, однако финальную сумму не будут публиковать даже после завершения окончательного соглашения в 2019 году», - говорится в сообщении.

По данным источников со стороны переговорщиков в ЕС, Мэй заверила, что ее правительство согласилось выплатить большую сумму ради того, чтобы это открыло путь к новому этапу переговоров относительно согласования нового торгового соглашения на саммите в Брюсселе в следующем месяце.

Впрочем, по информации инсайдеров, конкретные цифры не будут обнародованы в письменной форме, чтобы избежать политического скандала.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Тереза Мэй, получила согласие правительства удвоить предложение для ЕС за выход из состава блока с 20 миллиардов до 40 миллиардов фунтов стерлингов.