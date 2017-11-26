Главный тренер минского «Динамо»: Мне стыдно за наш чемпионат 2 26.11.2017, 18:03

2,104

Сергей Гуренко

По словам Сергея Гуренко, чемпионат показал всю сущность нашего флагмана.

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после игры с «Витебском» (4:1) поделился мнением о победителе чемпионата – БАТЭ, пишет «Трибуна».

– Каково это, когда судьба чемпионства зависит от параллельного матча, а не от игры вашей команды?

– Ну не играли бы там 6 минут, играли еще бы 10 или 15 минут. Вот такой у нас чемпионат. И этот чемпионат показал всю сущность нашего чемпиона, нашего флагмана.

В этой ситуации мы хотели, что вначале сделать? Поменять туры местами, и 6 клубов чемпионата дали добро! Получается, мы что в каменном веке живем? Это же нонсенс – менять туры местами.

Да, с Веремко случилась ситуация. Я согласен, что закон неправильный. Насколько понимаю, там был человеческий фактор, штраф не оплачен. Футболист не вышел на поле, не участвовал в матче. Дайте штраф и все. Но придите честно скажите. Соберите исполком сразу после случившегося. Я знаю, что один человек на исполкоме Юрий Саныч сказал: «Я бы первый поднял руку, чтобы у них 3 очка были». Но зачем подтасовку фактов делать, зачем из всей Беларуси, из всего чемпионата делать идиотов.

Это бред. Мне стыдно за наш чемпионат, что он так прошел. Это почему все вылезло? Потому что конкуренция появилась. Два клуба составили конкуренцию. Не было бы конкуренции, была бы тишина, как в болоте бы жили, – сказал Гуренко.