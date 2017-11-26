В понедельник будет до +4 градусов 26.11.2017, 18:33

На большей части территории страны пройдет дождь и мокрый снег.

В ближайшие сутки, 27 ноября, в Беларуси ожидается облачная, а по западу — облачная с прояснениями погода.

Ночью и утром на большей части территории, а днем по восточной половине пройдет дождь и мокрый снег, передает БелТА.

Утром и днем по востоку страны в отдельных районах синоптики прогнозируют налипание мокрого снега. Местами будет слабый туман.

Ветер переменных направлений, умеренный. Температура воздуха в течение суток — от минус 1 до плюс 4 градусов.