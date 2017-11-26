Кто такой новый главарь «ЛНР» 12 26.11.2017, 18:43

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После военного вторжения России на Донбасс Пасечник предал присягу и подался к террористам.

После отстранения главаря боевиков «ЛНР» Игоря Плотницкого новым главой террористической организации стал Леонид Пасечник.

Террорист Леонид Пасечник по прозвищу "Магадан" внесен в базу сайта "Миротворец", который собирает информацию о российских боевиках на Донбассе и их приспешниках, пишет espreso.tv.

По данным "Миротворца", Пасечник Леонид Иванович родился 15 марта 1970 года в милицейской семье. Его отец Иван Сергеевич 26 лет проработал в Отделе по борьбе с хищением социалистической собственности СССР. В 1975 году семья переехала жить в Магадан, где Пасечник-старший обслуживал золотые прииски.

Леонид Пасечник окончил Донецкое высшее военно-политическое училище и работал в СБУ начальником подразделения по борьбе с контрабандой Управления СБУ в Луганской области, был начальником Стахановского межрайонного отдела. Стал известен после задержания 15 августа 2006 года крупной партии контрабанды на КПП "Изварино" ($1,94 млн и 7,24 млн российских рублей). При этом Пасечник принципиально отказался от взятки.

В марте 2007 подполковник СБУ Леонид Пасечник получил из рук президента Украины Виктора Ющенко медалью "За военную службу Украине" - за проявленную принципиальность и профессионализм при проведении операции.

После военного вторжения России на Донбасс предал присягу и подался к террористам. 9 октября 2014 назначен министром госбезопасности "ЛНР".

По версии "Миротворца", ФСБ завербовала Пасечника еще до 2006 года, а задержание крупной партии контрабанды было организованное ФСБ прикрытие для продвижения агента по служебной лестнице в структуре управления СБУ в Луганской области. После назначения министром "ЛНР" Пасечник "крышевал" контрабанду и даже боролся за контроль потоков с Плотницким.

На сайте МВД данные о Леониде Пасечнике содержит рубрика "Лица, которые скрываются от органов власти".

Его разыскивают за ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное лицом, которое является представителем власти) ч. 1 ст. 3-258 (создание террористической группы или террористической организации).