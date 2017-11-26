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Опрос: 78% европейцев счастливы жить в Евросоюзе

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  • 26.11.2017, 19:14
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Любопытно, что население Великобритании, которая готовится к выходу из ЕС, тоже счастливо жить в союзе.

В среднем, 78% граждан ЕС счастливо живут в союзе. Таковы результаты опроса, которые обнародовала Европейская комиссия на своей странице в Twitter.

«Больше 50% (жителей — прим.) — в каждой стране», — отмечают в ЕК.

Население в 19 странах ЕС довольно жизнью в союзе в среднем от 75% до 97%. Самый высокий процент счастья у Люксембурга, Ирландии, Нидерландов, Дании и Швеции.

Относительно низкий уровень недовольства у Германии — 6% и Мальты — 7%.

Любопытно, что население Великобритании, которая готовится к выходу из ЕС, тоже счастливо жить в союзе: 69% довольных против 25% недовольных.

В Финляндии, Румынии, Чехии и Венгрии доля недовольных немного выше.


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