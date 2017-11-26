Опрос: 78% европейцев счастливы жить в Евросоюзе 3 26.11.2017, 19:14

1,256

Любопытно, что население Великобритании, которая готовится к выходу из ЕС, тоже счастливо жить в союзе.

В среднем, 78% граждан ЕС счастливо живут в союзе. Таковы результаты опроса, которые обнародовала Европейская комиссия на своей странице в Twitter.

«Больше 50% (жителей — прим.) — в каждой стране», — отмечают в ЕК.

Население в 19 странах ЕС довольно жизнью в союзе в среднем от 75% до 97%. Самый высокий процент счастья у Люксембурга, Ирландии, Нидерландов, Дании и Швеции.

"Are you happy living in the EU?"



YES: 78% of the Europeans. More than 50% percent in each EU country.



Eurobarometer, November 2017. #FutureofEurope pic.twitter.com/U4Csc2VfKO — European Commission (@EU_Commission) 26 ноября 2017 г.

Относительно низкий уровень недовольства у Германии — 6% и Мальты — 7%.

Любопытно, что население Великобритании, которая готовится к выходу из ЕС, тоже счастливо жить в союзе: 69% довольных против 25% недовольных.

В Финляндии, Румынии, Чехии и Венгрии доля недовольных немного выше.