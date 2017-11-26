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В Витебске отметили день рождения Владимира Короткевича

  • 26.11.2017, 19:21
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Фото: svaboda.org

Витебчане возложили цветы к памятнику известному белорусскому писателю и поэту.

Люди приходят сюда сами, без всякой официальной организации, в течение всего дня. передает «Радыё Свабода».

Координатор оргкомитета по созданию партии БХД Татьяна Северинец написала в своем «Фейсбуке», что в этот день следует почитать у памятника стихи.

Фото: svaboda.org

Люди приносили с собой поэтические сборники, поздравляли друг друга с праздником, вспоминали творчество Короткевича, которое еще в советские времена способствовало тому, чтобы белорусы почувствовали себя белорусами.

Фото: svaboda.org

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