У ИП требуют налог за то, что он не делал 9 26.11.2017, 19:28

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Дмитрий Слиж

Фото: gs.by

Налоговики требуют у ИП «дань» за ремонт автомобилей, которым он не занимается уже более трех лет.

Бывшему директору слонимского ООО «СеДиС» Дмитрию Слижу налоговая инспекция досчитала налог за ремонт автомобилей, которым он не занимается уже более трёх лет. Сумма вышла за три года — около 8 тысяч. рублей, пишет gs.by.

История ИП

— В середине 2014 года я закрыл станцию техобслуживания, а ООО «СеДиС» в это время вело только оптовую и розничную торговлю автозапчастями, где все налоги платились по общей системе налогообложения. После прекращения ремонта автомобилей я справлялся в налоговой инспекции, стоит ли мне подавать об этом декларацию, на что в налоговой мне сказали, что если нет деятельности — нет декларации. С начала 2015 года налоговая перевела меня на упрощённую систему налогообложения, и мы спокойно торговали запчастями оптом и в розницу, где за опт платили налог в размере 5% от валовой выручки, а за розницу — 3%. Всё было хорошо, но весной прошлого года в налоговой инспекции кто-то увидел, что в декларации за август 2014 года я не поставил галочку в графе «деятельность прекращена». Инспектор в Слониме не заметил отсутствия этой отметки, в Гродно тоже приняли такую декларацию без замечаний, а тут вдруг всплыло...

Меня вызвали тогда в налоговую (хотя весной 2016 года я уже не был директором фирмы, а работал как ИП) и сказали: «Вы заполняете декларацию, ставите галочку и доплачиваете налоги за полтора года». — «За что? — спрашиваю. — Я ведь не ремонтирую больше машины!» — «Не поставили галочку — значит, осуществляете деятельность», — ответили мне на это в налоговой. Тогда я привёз в налоговую инспекцию договор о купли-продаже оборудования фирмы, договор о расторжении аренды и другие документы, датированные июлем 2014 года и подтверждающие, что я никак не могу уже физически осуществлять такую деятельность, а также подал уточнённую декларацию за август 2014 года — статья 64 Налогового кодекса позволяет это делать. Тогда показалось, что этого достаточно.

Но... в марте 2017 года налоговики провели проверку деятельности ООО «СеДиС» и на основе этой проверки решили взыскать с фирмы налоги уже за три года. А это около 80 миллионов старыми деньгами... По факту выходит, что меня оштрафовали за то, чего я не делал и делать не мог. Конечно, это постановление налоговой мы обжаловали сначала в суде Слонимского района, а потом в экономическом суде Гродненской области. Но и в Слониме, в Гродно в судах нашу жалобу не удовлетворили.

Бывший руководитель автосервиса теперь работает в такси водителем и намерен и дальше отстаивать свою правоту в прокуратуре и Высшем хозяйственном суде в Минске. Вопрос в том, кто может квалифицированно помочь Дмитрию Слижу это сделать.

Комментарий юриста

Павел Сапелко

Прокомментировать ситуацию, в которой оказался бывший слонимский предприниматель, и помочь ему советом мы попросили юриста-правозащитника Павла Сапелко.

— Плательщики налогов несут обязанности, предусмотренные Налоговым кодексом. В частности: уплачивать установленные налоговым законодательством налоги, представлять в налоговый орган по месту постановки на учет в порядке и случаях, установленных законодательством, налоговые декларации (расчеты), а также другие документы и сведения, необходимые для исчисления, уплаты и взыскания налогов.

Некоторые нарушения налогового законодательства совершаются плательщиком неосторожно; это учитывается при назначении административного взыскания, если за нарушение предусмотрена административная ответственность. Однако такая форма вины не исключает ответственности в предусмотренной законом форме.

Если плательщик уверен в своей правоте, он вправе обжаловать действия налоговой инспекции. Юридическую помощь ему вправе оказывать адвокаты, — прокомментировал ситуацию Павел Сапелко.