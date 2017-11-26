Экс-директор московской антидопинговой лаборатории готов рассказать о допинге в футболе РФ 4 26.11.2017, 19:38

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Десятки российских футболистов, в том числе игроки сборной страны, были участниками государственной допинг-программы.

Бывший директор московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков готов предоставить данные об употреблении допинга в российском футболе.

Об этом со ссылкой на Джима Уолдена, адвоката Родченкова, сообщает The Daily Mail (перевод - svoboda.org).

Доказательства, которые Родченков готов предоставить Международной федерации футбола (FIFA), подтверждают, что десятки российских футболистов, в том числе игроки сборной страны, были участниками государственной допинг-программы.

По информации «Советского спорта», в списке Родченкова упоминаются имена 34 футболистов: Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин, Сергей Рыжиков, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Владимир Гранат, Алексей Козлов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Андрей Семенов, Игорь Денисов, Алан Дзагоев, Роман Широков, Денис Глушаков, Виктор Файзулин, Олег Шатов, Юрий Жирков, Алексей Ионов, Александр Кокорин, Максим Канунников, Александр Кержаков, Александр Самедов, Руслан Камболов, Павел Соломатин, Иван Князев, Сергей Евтушенко, Егор Генералов, Сергей Петров, Илья Зуев, Михаил Мищенко, Егор Никулин, Камила Алексеева, Екатерина Маслак.