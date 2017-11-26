Парламент Молдовы не даст денег на командировки депутатов в Москву 4 26.11.2017, 19:51

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Парламент Молдовы продолжает срывать планы Додона.

Постоянное бюро парламента Молдовы решило, что не будет отправлять депутатов на заседание молдавско-российской межпарламентской группы дружбы в Москве. Желающие поехать в Москву могут ехать за свой счет и без официального мандата от парламента, парламент не выделит на это денег.

Об этом сообщает издание Nеwsmaker со ссылкой на пресс-службу парламента Молдовы.

«Возможное участие некоторых депутатов будет осуществляться за свой счет, и они не будут представлять парламент Республики Молдова», — заявили в парламенте

В Москве, 10-13 декабре планируется первое за последние несколько лет заседание молдавско-российской межпарламентской группы дружбы. В группу дружбы с Россией входят 56 молдавских депутатов, которых возглавляет лидер Партии социалистов Зинаида Гречаная.

Президент Молдовы Игорь Додон ранее заявил, что многие депутаты, входящие в группу, хотели бы отправиться в Москву, но председатель парламента Андриан Канду заявил, что «никто никуда не едет, и ни лея на это не дадим».