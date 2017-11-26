Фотофакт: 10-летний минчанин ищет работу 16 26.11.2017, 20:08

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ФОто: minsknews.by

Пятиклассник расклеил по городу объявления о поиске работы.

Корреспондент агентства «Минск-Новости» встретилась с автором рукописного послания и выяснила, что побудило парнишку к такому шагу.

Юным искателем вакансий оказался ученик 5-го класса Глеб. Узнав, что одно из его объявлений попалось на глаза журналистке и мальчиком заинтересовались, с радостью согласился встретиться. На беседу с корреспонденткой «Минск-Новости» пришел не один. Для моральной поддержки привел друга Сашу, который помогал расклеивать объявления.

– Мне захотелось купить музыкальную колонку, но мама сказала, что пока денег нет. Поэтому решил найти работу и как-то накопить, – пояснил Глеб. – Мама согласилась и пообещала помочь. В будущем также хотел бы купить планшет и телефон за собственные средства.

ФОто: minsknews.by

РАБОТА МЕЧТЫ – ЭТО КАКАЯ?

Школьник самостоятельно составил текст для объявления и расклеил послания по своему району. Пятиклассник согласен за договорную оплату раздавать листовки, выгуливать собак и помогать по хозяйству.

По мнению Глеба, самое простое дело — раздача листовок. Стой себе в подземном переходе или на улице да вручай яркие рекламные листки прохожим. Ничего сложного. Но самое интересное занятие – выгул собак.

– Люблю этих дружелюбных животных, – говорит школьник. – С радостью бы помогал выгуливать псов, играл бы с ними.

Парень готов и выполнять работу по дому, если его пригласят. Эти хлопоты, конечно, могут оказаться сложными, но тут все дело в энтузиазме исполнителя. Как говорится, было бы желание!

Согласится Глеб и на любую другую разумную подработку. Кстати, у пятиклассника уже есть опыт: летом он собирал картон и металл, сдавал их, получал деньги. Кроме того, помогал отцу, а тот за добросовестный труд давал сыну деньги на карманные расходы.

А КАК ГЛЕБ УЧИТСЯ?

Школьная программа дается мальчику довольно легко. Любимые предметы – труд, физкультура и белорусский язык. Конечно, не обходится без некоторых сложностей, признается Глеб. Но парень без особого труда осваивает учебные предметы, а в случае чего ему всегда помогут старший брат и родители.

С домашними заданиями справляется быстро, поэтому вполне сможет выкроить три трудовых часа в день (именно столько планирует работать). Пока же в свободное от учебы время он, как и другие сверстники, играет в игры, смотрит сериалы.

Идеей поиска работы Глеб поделился с одноклассниками. Некоторые из них к затее отнеслись несерьезно: в шутку называли бизнесменом и удивлялись, зачем ему работа. Школа и так силы отнимает.

И ЧТО, ГЛЕБ НАШЕЛ РАБОТУ?

ФОто: minsknews.by

Одноклассник Глеба Александр помог ему расклеить объявления. Мальчики разместили их на остановках и около подъездов домов на улицах Матусевича и Чичурина. Правда, посланий уже не найти. Видимо, их сорвали жильцы или дворники. Но школьник не отчаивается. У него остались экземпляры, которые он в скором времени повесит снова. Ничто не станет для него преградой в стремлении обзавестись работой.

– Пока мне никто ничего не предложил, – рассказывает Глеб. – Звонили только старшеклассники, но ничего дельного не сказали, лишь шутили.

Мальчик не отчаивается и верит, что рано или поздно найдет оплачиваемое занятие.

– Хотелось бы заниматься компьютерными технологиями, когда вырасту. А пока согласен на любую работу, которую мне предложат, – подытожил мальчик.

Затею Глеба одобрила и его мама.

– Здорово, что в таком возрасте у детей есть желание трудиться. Таким образом они становятся самостоятельнее, готовятся к взрослой жизни, – отмечает Наталья. – Узнав об идее Глеба, я не стала отговаривать его, а поддержала в начинаниях и пообещала помочь.