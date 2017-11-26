Ирландия пригрозила блокировать переговоры Великобритании о выходе из ЕС 26.11.2017, 20:18

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Ирландия может наложить вето на переговоры о торговле после выхода Великобритании из Европейского союза.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что причиной принятия такого решения может стать отказ Великобритании в предоставлении гарантий относительно границы между Ирландией и Северной Ирландией.

«Если бы Великобритания или Северная Ирландия остались в таможенном союзе ЕС, или, что еще лучше, на едином рынке, то не было бы вопроса о границе», - отметил ирландский политик, еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства и развития сельских районов Фил Хоган.