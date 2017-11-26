На детском «Евровидении-2017» белоруска заняла 5-е место 2 26.11.2017, 20:24

5,642

Хелена Мерааи

Фото: Белта

Беларусь на конкурсе представила 14-летняя минчанка Хелена Мерааи с песней «Я самая».

В Тбилиси 26 ноября прошел ежегодный детский конкурс песни «Евровидение». В нем победил участник из России. Представитель Беларуси Хелена Мерааи — на пятом месте, передает tut.by.

Участница из России Полина Богусевич завоевала первое место, получив 188 баллов за песню «Крылья». Девушка родилась в июле 2003 года в Москве. Первая известность пришла к ней в 2014 году после участия в шоу «Голос. Дети» на российском Первом канале. Там девочка попала в команду к Диме Билану. Теперь Полина является студенткой Академии популярной музыки Игоря Крутого.

На втором месте представитель Грузии Григол Кипшидзе, который исполнил песню «Голос сердца». На его счету 185 баллов. Григол родился в Тбилиси в августе 2005 года и в настоящее время учится в седьмом классе школы. Недавно он окончил Тбилисскую художественную школу по классу фортепиано, а два года назад Национальную школу фольклора. Помимо музыки, его хобби – игра на фортепиано (Григол принимал участие в многочисленных конкурсах, в том числе на фортепианных турнирах) и гитаре, а также танцы. В 2017 году Григол соревновался в шоу «Х-Фактор», где достиг финала.

На третьем месте - певица из Австралии Изабелла Кларк с песней «Скажи!». Девушка родилась в мае 2004 года. До девятилетнего возраста о ее хороших вокальных данных знали лишь стены ванной комнаты, где она копировала песни Бейонсе и Майкла Джексона. После этого она начала свою музыкальную карьеру. Изабелла выступала как вокалистка в австралийском шоу Spectacular, а также занимала первые места на многочисленных конкурсах.

На четвертом месте группа «FOURCE» из Нидерландов, которая получила 156 баллов.

Беларусь на конкурсе представила 14-летняя минчанка Хелена Мерааи с песней «Я самая». Она заняла пятое место, получив 149 баллов.

До конкурса этого года Грузия находилась на первом месте по количеству побед среди стран — участниц детского «Евровидения». За все годы существования конкурса представители этой страны трижды завоевывали на нем первое место (с учетом прошлогодней победы Мириам Мамадашвили). Теперь Беларусь делит с Мальтой второе место. За 13 лет юные исполнители из нашей страны дважды занимали первое место, один раз — второе и еще два раза — третье.

В этом году зрительское голосование принесло победителю 50% от общих набранных баллов. Еще 50% составили оценки профессионального жюри. Зрительское голосование открылось в пятницу вечером и было доступно до начала шоу (причем, речь не о телефонной линии, а о голосовании на сайте детского «Евровидения»). После того, как на сцене выступили все 16 конкурсантов, оно открылось второй раз на 15 минут. Пользователи могли выбрать от трех до пяти понравившихся исполнителей (в том числе, впервые, и представителя своей страны). Впрочем, организаторы, похоже, недооценили количество пользователей. Поскольку сайт скоро перестал открываться, не выдержав количества просмотров (хотя мобильная версия продолжала работать).

Напомним, что следующее детское «Евровидение» пройдет в Беларуси.