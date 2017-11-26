Минское «Динамо» разгромило «Сибирь» 3 26.11.2017, 20:55

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«Зубры» забросили новосибирской команде пять шайб.

Минское «Динамо» на своем льду обыграло новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в воскресенье в столице Беларуси, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 0:1, 3:0) в пользу хозяев.

«Динамо» Минск — Сибирь — 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Динамо Минск: Энрот; Граньяни — Денисов (к), Лингле — Хауден — Фонтэйн; Коробов — Шинкевич, Скилли — Шарангович — Когалев; Знахаренко — Хенкель, Павлович — Ковыршин — А.Степанов; Дрозд — Волков — Карабань; Кулаков.

Сибирь: Салак (Красиков, 46.10; Салак, 46.36); Верещагин — Ермаков, Сигарев — Закриссон — Бергстрем; Конст.Алексеев — Демидов, Санников — Коньков (к) — Энлунд; Морозов — Игнатович, А.П.Шаров — Основин — Левицкий; К.Воробьев — Наумов, Ткаченко — Горбунов — Первушин.

Шайбы: 1:0 — Граньяни (А.Степанов, Ковыршин, 16.15). 2:0 — Фонтэйн (Граньяни, Скилли, 18.21 — бол.). 2:1 — Первушин (К.Воробьев, Ткаченко, 35.04). 3:1 — Лингле (Фонтэйн, Хауден, 40.31 — бол.). 4:1 — Дрозд (Карабань, 45.57). 5:1 — Скилли (Фонтейн, Граньяни, 46.36 — бол.).

Минское «Динамо» завершит домашнюю серию игр 28 ноября встречей с «Югрой» из Ханты-Мансийска.