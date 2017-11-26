Интересные факты о первом микрорайоне Минска 10 26.11.2017, 21:17

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Фото: onliner.by

Десять любопытных фактов о первом районе столицы.

Сейчас «хрущевки» принято ненавидеть. Свой дом — прекрасно, современное жилье — неплохо, «сталинки» — хорошо, даже «брежневки» и те сойдут, но вот панельные или крупноблочные пятиэтажки конца 1950-х — 1960-х годов воспринимаются эталоном плохого жилья. Однако в свое время, полвека назад, получить квартиру, пусть с проходными комнатами, маленькой кухней, совмещенным санузлом, да в доме без лифта, но зато собственную, отдельную, не в коммуналке или полуразвалившемся бараке, считалось за счастье. Время меняет человеческие эмоции, ведь оно не щадит такие кварталы. Когда-то между улицами Толбухина и Волгоградской появился самый первый, еще экспериментальный жилой район Минска, из которого позже выросли Чижовка, Серебрянка, Зеленый Луг, Веснянка, Уручье, Малиновка, Каменная Горка и остальные «спальники», продолжающие расти и поныне. Фотограф Onliner.by запечатлел осень столичного патриарха, с которого некогда начинался современный город.

Фото: onliner.by

1. Территория, на месте которой в 1958 году началось возведение первого современного жилого района Минска, первоначально резервировалась под размещение Республиканского ипподрома. Конные соревнования были популярным развлечением горожан еще с довоенных времен, а первый городской ипподром находился на современной Красноармейской улице (сейчас там парк им. 40-летия Октября с гостиницей «Пекин»). После войны планировалось сооружение нового, более крупного объекта на окраине города, как раз в районе Толбухина. Одна из местных улиц даже называлась Кавалерийской, но была впоследствии переименована в Кнорина.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

2. Вместо практиковавшейся ранее квартальной застройки, когда жилые дома по периметру окружали квартал, а в центре находился небольшой замкнутый двор, здесь впервые в городе использована свободная расстановка зданий, располагавшихся «строчками» (друг за другом) или «елочкой» (со смещением друг к другу и часто под углом к проходившей улице).

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

3. При этом отдельные дворы впервые в городской практике были освобождены от движения автомобилей, озеленялись и предназначались исключительно для отдыха жильцов.

Фото: onliner.by

4. В центре микрорайона находился большой районный сад со стадионом, к которому примыкали детские учреждения, школьные и дошкольные, а вся территория пересекалась пешеходным бульваром.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

5. В одной из пятиэтажек внутри района с 1960-х годов работал овощной магазин «Ягодка». Его изюминкой (помимо свежих и консервированных даров природы) стал установленный в торговом зале магнитофон, включив который, покупатели могли прослушать «записанные на пленку советы опытных кулинаров, как приготовить из консервов вкусное блюдо».

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

6. Жилые дома, выходящие на улицу Толбухина, стали первыми девятиэтажными панельными зданиями города. Так высоко в Минске из панели еще не строили.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

7. На их первых этажах находились общий вестибюль с местами для отдыха и ожидания, детская комната, красный уголок, колясочная.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

8. Вдоль той же Толбухина был построен первый в белорусской столице настоящий многофункциональный центр. Кроме жилых девятиэтажек, в него вошли кинотеатр «Партизан», продовольственный и промтоварный магазины, комбинат бытового обслуживания, столовая, библиотека и быстро ставший культовым ресторан «Каменный цветок».

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

9. Стеклянная шайба «Каменного цветка», задрапированная изнутри бордовыми шторами, стала ярким образцом самой актуальной архитектуры того времени: легкой, прозрачной, космической.

10. Фирменными блюдами ресторана был салат «Малахитовый» из птицы с маринованными яблоками, маслинами и орехами и цыплята по-венски. Вход был платным (1,5 рубля), а в стоимость входила «концертная программа артистов Белгосфилармонии — выступления артистов эстрады и ритм-балета».