Интересные факты о первом микрорайоне Минска

Интересные факты о первом микрорайоне Минска10
- 26.11.2017, 21:17
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Десять любопытных фактов о первом районе столицы.
Сейчас «хрущевки» принято ненавидеть. Свой дом — прекрасно, современное жилье — неплохо, «сталинки» — хорошо, даже «брежневки» и те сойдут, но вот панельные или крупноблочные пятиэтажки конца 1950-х — 1960-х годов воспринимаются эталоном плохого жилья. Однако в свое время, полвека назад, получить квартиру, пусть с проходными комнатами, маленькой кухней, совмещенным санузлом, да в доме без лифта, но зато собственную, отдельную, не в коммуналке или полуразвалившемся бараке, считалось за счастье. Время меняет человеческие эмоции, ведь оно не щадит такие кварталы. Когда-то между улицами Толбухина и Волгоградской появился самый первый, еще экспериментальный жилой район Минска, из которого позже выросли Чижовка, Серебрянка, Зеленый Луг, Веснянка, Уручье, Малиновка, Каменная Горка и остальные «спальники», продолжающие расти и поныне. Фотограф Onliner.by запечатлел осень столичного патриарха, с которого некогда начинался современный город.
1. Территория, на месте которой в 1958 году началось возведение первого современного жилого района Минска, первоначально резервировалась под размещение Республиканского ипподрома. Конные соревнования были популярным развлечением горожан еще с довоенных времен, а первый городской ипподром находился на современной Красноармейской улице (сейчас там парк им. 40-летия Октября с гостиницей «Пекин»). После войны планировалось сооружение нового, более крупного объекта на окраине города, как раз в районе Толбухина. Одна из местных улиц даже называлась Кавалерийской, но была впоследствии переименована в Кнорина.
2. Вместо практиковавшейся ранее квартальной застройки, когда жилые дома по периметру окружали квартал, а в центре находился небольшой замкнутый двор, здесь впервые в городе использована свободная расстановка зданий, располагавшихся «строчками» (друг за другом) или «елочкой» (со смещением друг к другу и часто под углом к проходившей улице).
3. При этом отдельные дворы впервые в городской практике были освобождены от движения автомобилей, озеленялись и предназначались исключительно для отдыха жильцов.
4. В центре микрорайона находился большой районный сад со стадионом, к которому примыкали детские учреждения, школьные и дошкольные, а вся территория пересекалась пешеходным бульваром.
5. В одной из пятиэтажек внутри района с 1960-х годов работал овощной магазин «Ягодка». Его изюминкой (помимо свежих и консервированных даров природы) стал установленный в торговом зале магнитофон, включив который, покупатели могли прослушать «записанные на пленку советы опытных кулинаров, как приготовить из консервов вкусное блюдо».
6. Жилые дома, выходящие на улицу Толбухина, стали первыми девятиэтажными панельными зданиями города. Так высоко в Минске из панели еще не строили.
7. На их первых этажах находились общий вестибюль с местами для отдыха и ожидания, детская комната, красный уголок, колясочная.
8. Вдоль той же Толбухина был построен первый в белорусской столице настоящий многофункциональный центр. Кроме жилых девятиэтажек, в него вошли кинотеатр «Партизан», продовольственный и промтоварный магазины, комбинат бытового обслуживания, столовая, библиотека и быстро ставший культовым ресторан «Каменный цветок».
9. Стеклянная шайба «Каменного цветка», задрапированная изнутри бордовыми шторами, стала ярким образцом самой актуальной архитектуры того времени: легкой, прозрачной, космической.
10. Фирменными блюдами ресторана был салат «Малахитовый» из птицы с маринованными яблоками, маслинами и орехами и цыплята по-венски. Вход был платным (1,5 рубля), а в стоимость входила «концертная программа артистов Белгосфилармонии — выступления артистов эстрады и ритм-балета».