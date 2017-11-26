Денис Шунто: Справедливо было бы сыграть «золотой матч» 2 26.11.2017, 21:46

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Денис Шунто

Фото aif.ru

БАТЭ и «Динамо» выяснили бы, кто чемпион.

Председатель ФК «Крумкачы» Денис Шунто поделился мнением о чемпионстве БАТЭ, которое борисовчане завоевали, набрав с минским «Динамо» одинаковое количество очков, но превзошли столичный клуб по личным показателям.

«Я считаю, что все чемпионства в спорте заслуженные. Борисовчане в прошлом году набрали 70 очков, в этом – 68. Они играют в свою силу. А «Динамо» и «Шахтер» очень прибавили в текущем сезоне по набору очков. Мои симпатии были на стороне «Динамо». Я скептически относился к назначению Гуренко главным тренером, но у него получилась рабоче-крестьянская команда, очень не похожая на прежние «Динамо». Он два раза нас выиграл по 1:0 – с таким трудом, ведь у нас были шансы и моменты. Чувствовались, что бело-синие играют через не могу и все отдают для победы. Это завоевывает симпатии. Хотелось, чтобы судьба и футбольный Бог их наградила, но увы.

БАТЭ заслуженно вернули очки, для меня все однозначно: выиграл 6:0 – получил три балла.

На самом деле, в такой ситуации наиболее справедливо было бы сыграть «золотой матч» в каком-нибудь Гомеле при 15 тысячах. БАТЭ и «Динамо» выяснили бы, кто чемпион. Думаю, билеты невозможно было бы купить. По-моему, до 8 декабря руководители клубов могут вносить пожелания в поправку регламента на следующий сезон. Наверное, я включу в пожелания нашей команды «золотой матч». Это самое справедливое решение в таких случаях», – сказал Шунто корреспонденту Tribuna.com.