Высшую лигу покинули два «нефтяных» клуба

Высшую лигу покинули два «нефтяных» клуба2
- 26.11.2017, 22:26
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«Славия» и «Нафтан» лишились прописки в высшем дивизионе чемпионата Беларуси.
Сегодня завершился чемпионат Беларуси по футболу. Высший дивизион покинули сразу два «нефтяных» клуба. Мозырская «Славия» проиграла в Жодино «Торпедо-Белаз» со счетом 0:2 и вслед за «Нафтаном» отправилась в первую лигу.
Все результаты заключительного тура чемпионата Беларуси:
«Крумкачы» — «Минск» — 2:1;
«Гомель» — «Динамо-Брест» — 0:1;
«Городея» — БАТЭ — 3:3;
«Неман» — «Шахтер» — 3:1;
«Торпедо-БелАЗ» — «Славия» — 2:0;
«Нафтан» — «Ислочь» — 1:2;
«Днепр» — «Слуцк» — 0:0;
«Витебск» — «Динамо-Минск» — 1:4.
Напомним, борисовский БАТЭ выиграл чемпионат Беларуси по футболу, вырвав ничью в матче с «Городеей» на пятой добавленной минуте. На второй строчке оказалось минское «Динамо», набрав 68 очков, как и борисовчане. Солигорский «Шахтер» расположился на третьем месте.
Турнирная таблица чемпионата Беларуси сезона-2017 выглядит следующим образом: