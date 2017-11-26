Высшую лигу покинули два «нефтяных» клуба 2 26.11.2017, 22:26

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Фото: fcslavia.by

«Славия» и «Нафтан» лишились прописки в высшем дивизионе чемпионата Беларуси.

Сегодня завершился чемпионат Беларуси по футболу. Высший дивизион покинули сразу два «нефтяных» клуба. Мозырская «Славия» проиграла в Жодино «Торпедо-Белаз» со счетом 0:2 и вслед за «Нафтаном» отправилась в первую лигу.

Все результаты заключительного тура чемпионата Беларуси:

«Крумкачы» — «Минск» — 2:1;

«Гомель» — «Динамо-Брест» — 0:1;

«Городея» — БАТЭ — 3:3;

«Неман» — «Шахтер» — 3:1;

«Торпедо-БелАЗ» — «Славия» — 2:0;

«Нафтан» — «Ислочь» — 1:2;

«Днепр» — «Слуцк» — 0:0;

«Витебск» — «Динамо-Минск» — 1:4.

Напомним, борисовский БАТЭ выиграл чемпионат Беларуси по футболу, вырвав ничью в матче с «Городеей» на пятой добавленной минуте. На второй строчке оказалось минское «Динамо», набрав 68 очков, как и борисовчане. Солигорский «Шахтер» расположился на третьем месте.

Турнирная таблица чемпионата Беларуси сезона-2017 выглядит следующим образом: