«Мощно и красиво»: «Ляпис-98» дали аншлаговый концерт в Гродно 26.11.2017, 22:13

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Группа Сергея Михалка дает мини-тур, который проходит с аншлагами во всех городах.

На три предстоящих концерта в Бресте, Молодечно и Могилеве также все билеты проданы, пишет s13.ru.

Публика в ожидании перфоманса мило беседует и кучкуется у сцены. Посетители концерта аудитория разношерстная. Тут и поклонники BRUTTO и люди постарше.

«Ляпис-98» - это наша юность, это энергия, драйв, это дух молодости и задора – именно такими эмоциями делятся зрители, после фееричного выступления коллектива Сергея Михалка в ночном клубе «БАЗА».

Ни одна фотография не передаст атмосферу и заряд драйва, но мы постарались.

Своё выступление Сергей Михалок насытил конферансом, шутками и историями из жизни.

В выступлении «Ляпис-98» каждый может найти что-то своё. Тут есть и ранние хиты «Ляписов»: «А-У», «В платье белом», «Яблони», «Евпатория», «Зеленоглазое такси», «Метелица», и песни позднего периода «Капитал», «Воины света», «Зоопарк», «12 обезьян», «Африка».

Сам концерт продлился почти три часа. После завершения основной программы публика не отпускала артистов и требовала выхода «На бис». Музыканты вернулись на сцену и выдали еще партию хитов.

По окончании концерта Сергей Михалок не отказал в фотографии и автографах всем, кто дождался его у выхода из клуба.