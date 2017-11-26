Во Франции основали новую консервативную партию 26.11.2017, 22:19

Отколовшиеся от «Республиканцев» французские политики создали партию, близкую по духу правящей партии «Республика на марше».

Политики из консервативного лагеря образовали во Франции в воскресенье, 26 ноября, новую политическую партию. Она получила название «Действовать, конструктивные правые», передает DW.

Основатели партии принадлежат к группе «Конструктивные», объединяющую часть членов правоцентристской партии «Республиканцы», стоящих на позициях, близких к программным установкам правящей партии Эмманюэля Макрона «Республика на марше».

Целью новой партии является защита либеральных, социальных, европейских, гуманистических и реформистских идей консерваторов и центристов, заявили ее основатели в программной статье в Le Figaro.

Партия намерена оставаться независимой, даже если и будет поддерживать реформы нынешнего президента.

После победы Эмманюэля Макрона на президентских выборах в мае 2017 года правоцентристский лагерь во Франции оказался расколот. Проявлением этого раскола стало, в частности, создание в июне группы «Конструктивные» в рядах оппозиционной партии «Республиканцы». Члены этой группы неоднократно поддерживали инициативы правительства, в частности, по вопросам нового законодательства по борьбе с террором.