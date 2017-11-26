Папа Римский помолился за Украину 26.11.2017, 22:49

Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск обратился к украинцам во время молитвы в Ватикане.

Папа Римский Франциск во время молитвы 26 ноября в Ватикане упомянул об украинцах, которые поминают жертв Голодомора 1932–1933 годов.

Об этом сообщило «Радіо Ватикану».

«Отдельно приветствую украинское общество, которое поминает трагедию Голодомора – голодной смерти, вызванной сталинским режимом, унесшей миллионы жизней. Молюсь за Украину, чтобы сила веры смогла принести исцеление ран прошлого и распространение троп мира сегодня», – сказал Франциск.

День памяти жертв Голодомора отмечают в Украине в последнюю субботу ноября (25 ноября в 2017 году).

В Украине Голодомор 1932–1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, совершенный правительством СССР путем организации искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР.