«Независимая Беларусь - наследие Короткевича» 26.11.2017, 23:20

Романтические книги Владимира Короткевича о белорусской истории были ориентиром для патриотов.

Владимиру Короткевичу исполнилось бы сегодня 87 лет. Во время советской власти его романтические книги о белорусском прошлом становились ориентиром для патриотов. Владимир Короткевич, который пробуждал в земляках национальную память и гордость за собственную историю, не дожил несколько лет до независимости Беларуси, пишет «Белсат».

Короткевич родился и жил в Орше. Именно Поднепровье будет местом развертывания событий для многих его произведений.

«Переименовать улицу Космонавтов в улицу Короткевича предложил Владимир Орлов», - вспоминает краевед Геннадий Шепелев.

Современники вспоминают, Владимир Короткевич как настоящий шляхтич был благородным, романтическим жизнелюбом и оригиналом. «Рабі нечаканае, рабі, як не бывае, рабі, як не робіць ніхто, – і тады пераможаш». Жизненное кредо писателя, которое подходило к делам как большии, так и насущным.

«Мне что-то было нужно от жены Короткевича. Я поднялась, ее не было дома. Я звоню, звоню в дверь, открывает Владимир Семенович, и как закричит на меня: Чего Вы звоните ?! Мультфильмы же показывают», - говорит Валерия Науменко, дочь писателя Ивана Науменко.

Короткевича вспоминают как веселого человека, несмотря на то, что ему приходилось нести давление со стороны властей. Цензоры называли его «врагом народа», а 2-ая часть романа «Каласы пад сярпом тваім» таинственно исчезла из квартиры. И тем не менее Короткевич писал до самой смерти ради Родины.

«Видите, там стоят свечи, говорят, что в день, когда убили Калиновского, он зажигал эти свечи», - говорит Елена Сенкевич, племянница Владимира Короткевича

Потомкам Короткевич оставил не только свои произведения. После него осталось что-то гораздо большее. Независимая Беларусь - в большой степени наследие Короткевича. И уже наше дело, как мы о ней позаботимся.