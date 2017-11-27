Мадуро отдал нефть военным 3 27.11.2017, 7:34

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ФОТО: REUTERS

Заведовать венесуэльской нефтью будет генерал Нацгвардии, не имеющий специального образования.

Правитель Венесуэлы Николас Мадуро назначил новым руководителем национальной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) генерал-майора Национальной гвардии Мануэля Кеведо. Он же будет новым министром нефтяной промышленности страны. Как сообщает агентство Reuters (перевод – newsru.com), о своем решении глава государства объявил в телевизионном обращении к нации.

"Настало время для новой нефтяной революции", - объявил Мадуро. Правитель заявил, что Кеведо очистит отрасль от коррупции, наладит добычу нефти и улучшит работу нефтеперерабатывающих заводов. Каким образом это удастся военному, не имеющему соответствующего образования, глава государства не уточнил.

Reuters пишет, что у Кеведо нет абсолютно никакого опыта работы в нефтяной отрасли. Сам генерал-майор на своей странице в Twitter называет себя "солдатом народа", большим поклонником бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса, а также сторонником Николаса Мадуро.

Примечательно, что компанию PDVSA до Кеведо возглавлял Нельсон Мартинез, который является дипломированным химиком, а пост министра нефтяной промышленности занимал Еулохио Дель Пиньо, инженер, обучавшийся в Стэнфорде. Добыча нефти при них несколько снизилась, однако многие аналитики давали оптимистичные прогнозы.

Источник агентства в PDVSA, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что Кеведо в самое ближайшее время объявит имена членов обновленного совета директоров компании. Ожидается, что из прежнего руководства там не останется никого.

По мнению эксперта Франциско Мональди, в связи с коррупционными скандалами, которые происходили в нефтяной отрасли страны в последние месяцы, позиции оставшихся в PDVSA технократов значительно ослабли. "Военные добились, чего желали. Прогнозы весьма угрюмы", - констатировал он.

Reuters также напоминает, что представители оппозиции неоднократно обвиняли генерал-майора Кеведо в нарушении прав человека и в поддержке диктаторского режима Мадуро. Именно Кеведо, будучи главой Национальной гвардии, отвечал за подавление антиправительственных протестов в Венесуэле в 2014 году.

Отметим, что в Венесуэле сосредоточены крупнейшие в мире запасы нефти. Несмотря на это, в последние годы в южноамериканской стране развивается острый финансовый и политический кризис: там не хватает продуктов питания и медикаментов, не прекращаются массовые акции протеста.

Один из руководителей венесуэльской компании "Экоаналитика" Асдрубаль Оливерос в начале октября заявил, что Венесуэле угрожает "технический дефолт" из-за возможных проблем с выплатой 4 миллиардов долларов по имеющимся долгам в октябре-ноябре. По словам эксперта, экономический кризис в стране будет только усугубляться из-за роста инфляции и падения ВВП. "Накопленная инфляция с сентября 2016 года составила 1083 процента. С учетом среднемесячной инфляции в 35 процентов мы закроем год с рекордным показателем в 1400 процентов", - подчеркнул Оливерос.

По мнению российских специалистов, от вероятного дефолта могут пострадать и Россия, и "Роснефть", охотно предоставляющая кредиты PDVSA. Сейчас объем российской добычи в Венесуэле составляет 8 миллионов тонн в год. В апреле "Роснефть" выдала PDVSA аванс на сумму более 1 млрд долларов под контракт на поставку нефти. В августе "Роснефть" назвала СМИ сумму долга венесуэльской компании - 6 миллиардов долларов вместе с процентами. Предполагается, что погашение задолженности начнется лишь в 2019 году.