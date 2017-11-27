Минчанин заплатил $500, чтобы в подъезде были Мэрилин Монро и Эйнштейн 8 27.11.2017, 7:41

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Житель столицы решил своими силами благоустроить общее пространство в доме.

Несколько лет назад тамбур Леонида мало чем отличался от других: такие же потускневшие стены, бледная краска, пишет kp.by.

– Я устал от этих серо-зеленых, серо-коричневых подъездов. В жизни радости всегда мало, захотелось красок. У меня знакомая живет на улице Коммунистической, там был разрисован подъезд, но примитивно – травинки и кузнечики.

Тем не менее Леонид загорелся идеей, нашел студентов художественной академии, и через месяц они разрисовали подъезд.

Двери художники разрисовали черно-белыми линиями и квадратиками, обрамленными в красный квадрат, а по бокам нарисовали мужчин в шляпах. В тамбуре появились портреты Мэрилин Монро, Эрнесто Че Гевары, Альберта Эйнштейна. И все это на фоне ярких красок.

– Я решил, что хочу портреты этих людей, потому что они мне очень симпатичны и известны. А потом я прочитал, что они все жили в одно время, – признается Леонид.

Конечно, на лестничной клетке он живет не один, но к помощи соседей не обращался. Мужчина сам оплатил работу, а это порядка $500.

– Соседей не подключал. Не могу сказать, что живу богато, но соседи живут еще беднее. Тем более если они жили здесь 40 лет, их все устраивало, вряд ли они что-то хотели бы изменить. Многие спрашивают, сколько я потратил, а когда узнают цену, крутят пальцем у виска, мол, деньги некуда девать! Хотя для меня это тоже большие деньги, но я совершенно не жалею. В этом есть эстетическая польза: я смотрю, и мне очень нравится.

Леонид не знает, как на его инициативу отреагировал ЖЭС, а вот соседям вроде как понравилось.

– Мы с соседями мало видимся, но вроде никто не жаловался. Позже я поставил туда столик, сделанный из старой швейной машинки, с самоваром. А кто-то из соседей добавил старый телефон и положил пару пластинок. Значит, им эта атмосфера тоже нравится.