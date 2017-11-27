«Мало говорить о борьбе за Беларусь, за нее нужно на самом деле бороться» 27.11.2017, 7:54

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ФОТО: tut.by

В Слуцке два дня подряд развевались бело-красно-белые флаги.

В воскресенье, 26 ноября, в Слуцке продолжились мероприятия, посвященные годовщине Слуцкого вооруженного восстания, пишет kurjer.info.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ. В субботу, 25 ноября, члены партии БНФ «Адраджэнне», «Молодого фронта», движения «За свободу» и христианские демократы посетили исторические места (Грозово, Семежово, Красную Слободу) и провели шествие и митинг в Слуцким городском парке. Выступающие на митинге неоднократно подчеркивали, что борьба случчан в 1920 году стала фундаментом для существования сегодняшней независимой Беларуси.

По словам Дмитрия Дашкевича, умершие за Отечество слуцкие воины совершили величайшее проявление любви в этом мире.

Павел Северинец отметил, что когда-то властям будет стыдно за то, что они запихнули нынешнее шествие в Слуцке на задворки и по надуманным причинам не позволили пройти по центральной улице города.

— Нас заставляют верить, что белорусский народ мертв и ни на что не достоин, — сказал политик. — Люди, которые сумели самоорганизоваться и выделить 107 делегатов на съезд Слуцка, а после сформировали боевую бригаду и пошли сражаться против большевистской армии — это настоящие герои. Они достойны того, чтобы их именами были увековечены улицы во всех городах Беларуси.

Во время мероприятия семь новых молодофронтовцев приняли присягу на верность Беларуси.

ВТОРОЙ ДЕНЬ. В воскресенье по маршруту Грозово — Семежево — Красная Слобода (ранее: Вызна) проехали активисты партии КХП-БНФ.

После поездки участники акции собрались в Слуцке на митинг, который проходил на той же площадке, что и предыдущий. Несмотря на дождливую погоду, в акции приняли участие более 70 человек, из них более двадцати — жители города. Среди тех, кто участвовал в чествовании памяти случчан, — художник Алесь Пушкин и общественная активистка Алина Нагорная.

В своих речах лидеры партии говорили, что заслуга слуцких воинов в том, что в стране сохранился белорусский дух. Говорили и о новых внешних и внутренних вызовах для существования Беларуси как государства, о провальной экономической политике правительства, призывали присутствующих бороться за белорусскость государства и его будущее.

— Российская экономика — это гнилое дерево, на котором не вырастет хорошее яблоко, — заявил партийный лидер Юрий Беленький. — Губительная привязка к России уже принесла свои плоды. К тому же метрополия обычно не заинтересована в развитии колонии. Белорусы массово уезжают из страны, скоро не будет кому зарабатывать пенсии.

Политик отметил, что в Беларуси ведется открытая пропагандистская война, которая калечит души людей.

Минчанка Александра Грицкевич, которая приходится родственницей знаменитому историку Анатолию Грицкевичу, рассказала участникам митинга в Грозове о двух своих дедах, которые участвовали в Слуцком вооруженном восстании.

Василий Грицкевич — ее дед по отцу, Матвей Кирдей — по линии матери. Тогда им удалось выжить, но в 1936-м году обоих арестовали за участие в «бандитской» акции 1920 года.

Бумаги свидетельствовали о приговоре —25 лет принудительных работ без права переписки. На самом деле, один из них был расстрелян почти сразу после ареста, второй — замучен в Слуцкой тюрьме. Внучка до сих пор не знает, где они похоронены.

Житель Слуцка Анатолий участвовал в обеих акциях. Он рассказал, что жизнь в нашей стране его «достала» и для него наступило время для самоидентификации. 25 ноября он впервые поучаствовал в митинге, посвященном памяти слуцких повстанцев. Сегодня же, 26 ноября, он встретил участников акции КХП-БНФ уже в Грозове.

Еще один неравнодушный случчанин также назвался Анатолием. Он пожалел, что национальные силы разделены и приезжают двумя разными колоннами даже на празднование годовщины Слуцкого восстания.

— Мало говорить о необходимости борьбы за Беларусь, за нее нужно на самом деле бороться, — высказал свое мнение мужчина. — Отсутствие взаимодействия между близкими по духу партиями гибельно для страны.

В то же время Анатолий отметил, что ему приятно было видеть, что в Слуцке в течение двух дней хоть на короткое время развевались бело-красные-флаги.