В конкурсе «Мисс Вселенная» победила девушка из ЮАР

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила девушка из ЮАР3
- 27.11.2017, 8:14
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22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс помогает обучать женщин самообороне.
Представительница Южно-Африканской республики стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная", завершившегося вечером в воскресенье, 26 ноября, в американском Лас-Вегасе (штат Невада). 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс помогает обучать женщин самообороне, сообщает агентство Reuters (перевод – newsru.com).
Нель-Питерс, отвечая на вопрос ведущего во время конкурса, отметила, что считает наиболее важным качеством для "Мисс Вселенной" уверенность в себе. Она также подчеркнула, что обладательница титула должна уметь "преодолевать свои страхи" и помогать другим женщинам делать то же самое. Как передает ТАСС, девушка выразила уверенность в том, что соответствует данным критериям.
Второе место заняла 22-летняя "Мисс Колумбия" Лаура Гонсалес. Третьей стала 21-летняя представительница Ямайки Давина Беннетт - модель, которая в настоящее время учится в университете.
Конкурс "Мисс Вселенная" проходит с 1952 года. Он входит в число четырех самых престижных подобных смотров наряду с "Мисс Мира", "Мисс Земля" и "Мисс Интернэшнл".
Победительница конкурса получает драгоценную корону, право бесплатно проживать в течение года в Нью-Йорке и рекламный контракт, в рамках которого она ездит по миру и участвует в различных благотворительных мероприятиях.
Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" в прошлый раз стала обладательница титула "Мисс Франция" Ирис Миттенэр.
Relive our new #MissUniverse's answer to the Final Word. pic.twitter.com/czO8vgSiuU— Miss Universe (@MissUniverse) 27 ноября 2017 г.
It's all about you, South Africa! #MissUniverse pic.twitter.com/qKzOKtwjUS— Miss Universe (@MissUniverse) 27 ноября 2017 г.
Welcome to the sisterhood! #MissUniverse 🇿🇦 pic.twitter.com/ed6uJnwCdd— Miss Universe (@MissUniverse) 27 ноября 2017 г.