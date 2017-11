В конкурсе «Мисс Вселенная» победила девушка из ЮАР

22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс помогает обучать женщин самообороне.

Представительница Южно-Африканской республики стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная", завершившегося вечером в воскресенье, 26 ноября, в американском Лас-Вегасе (штат Невада). 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс помогает обучать женщин самообороне, сообщает агентство Reuters (перевод – newsru.com).

Нель-Питерс, отвечая на вопрос ведущего во время конкурса, отметила, что считает наиболее важным качеством для "Мисс Вселенной" уверенность в себе. Она также подчеркнула, что обладательница титула должна уметь "преодолевать свои страхи" и помогать другим женщинам делать то же самое. Как передает ТАСС, девушка выразила уверенность в том, что соответствует данным критериям.

Второе место заняла 22-летняя "Мисс Колумбия" Лаура Гонсалес. Третьей стала 21-летняя представительница Ямайки Давина Беннетт - модель, которая в настоящее время учится в университете.

Конкурс "Мисс Вселенная" проходит с 1952 года. Он входит в число четырех самых престижных подобных смотров наряду с "Мисс Мира", "Мисс Земля" и "Мисс Интернэшнл".

Победительница конкурса получает драгоценную корону, право бесплатно проживать в течение года в Нью-Йорке и рекламный контракт, в рамках которого она ездит по миру и участвует в различных благотворительных мероприятиях.

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" в прошлый раз стала обладательница титула "Мисс Франция" Ирис Миттенэр.