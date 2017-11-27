Тарифы на свет для белорусов бьют рекорды 13 27.11.2017, 8:31

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Фото: kp.by

Разоблачен еще один коммунальный «фокус».

11 ноября «Белэнерго» выпустило информационный бюллетень, в котором провело сравнение тарифов на электричество в Беларуси и в ряде соседних стран, а также в крупных странах Евросоюза. Согласно данным «Белэнерго» – это был один из основных информационных посылов бюллетеня – белорусы якобы платят за электричество по одному из самых низких тарифов в Европе.

Сравнительно низкий уровень оплаты тарифов за электричество в Беларуси в сравнении со странами Европы – правда, и здесь нет никакого несоответствия фактам. Однако, такого рода сравнительная статистика, коль скоро она артикулируется государственными органами, регулирующими размер тарифов, требует более детального анализа, пишет «Наше мнение».

Сам по себе уровень тарифов – не самый главный показатель «дешевизны» и эффективности тарифной политики. Какова динамика изменения тарифов на оплату электричества в Беларуси в сравнении с другими странами? Отличается ли эта динамика для индивидуальных и для промышленных потребителей? И, наконец, анализируя динамику изменения тарифов для населения и для промышленности, можно ли говорить об изменении размера тарифов и отходе от перекрестного субсидирования?

Динамика роста

На графике 1 представлена динамика изменения тарифов на электроэнергию для реального сектора и населения, выраженная в абсолютных числах. Всего за 10 лет тариф на электроэнергию для населения вырос более чем в 5 раз, для реального сектора – более чем в 8. В период с 2006 по 2011 год тарифы для населения и реального сектора росли примерно одинаковыми темпами, а с 2011 года наблюдается значительное ускорение темпов роста тарифов на электроэнергию для реального сектора.

График 1. Динамика стоимости тарифа на электроэнергию, руб. за кВт/ч, максимальный тариф для года, 2006-2016 гг. Для наглядности на графике не учтена деноминация белорусского рубля.

На графике 2 представлена динамика тарифов для населения и реального сектора в пересчете на центы США. Как видно из графика, тарифы испытывают тенденцию к снижению начиная с 2008 года, однако, если сравнивать с 2006 годом, тарифы претерпели незначительное изменение, и по факту выросли. Тариф для реального сектора вырос на 1.2 цента, тариф для населения – снизился на 0.52 цента.

График 2. Динамика тарифов на электроэнергию, центы за кВт/ч, 2006-2016 гг. Тариф в центах рассчитывался как максимальный тариф за год по отношению к средневзвешенному курсу американского доллара.

Темпы роста и разница тарифов

На графике 3 представлены темпы роста тарифов для реального сектора и населения в рублевом выражении. До 2010 года темпы роста практически совпадают; в 2012 и 2013 году происходят два скачка, и еще один скачок для реального сектора происходит в 2015 году. Среднегодовые темпы роста тарифов в рублевом выражении составили 25,9% и 28,1% для населения и реального сектора соответственно.

График 3. Темпы роста тарифов на электроэнергию в рублевом выражении, год к году (2006 г. = 100%), 2006-2016 гг.

На графике 4 представлены темпы роста тарифов для реального сектора и населения в центах. Как и в случае с темпами роста в рублевом выражении, темпы роста совпадают достаточно продолжительное время – до 2011 года, после чего происходит их резкий рост из-за корректировки курса белорусского рубля по отношению к доллару. Среднегодовые темпы роста тарифов на электроэнергию в центах сильно ниже темпов роста тарифов в рублевом выражении: 5,72% и 3,88% для населения и реального сектора соответственно.

График 4. Темпы роста тарифов на электроэнергию в центах, год к году (2006 г. = 100%), 2006-2016 гг.

На графике 5 представлена динамика разницы тарифов для населения и реального сектора в рублевом выражении и в центах. Разница тарифов в центах испытывает сильные колебания из-за колебаний курса доллара на всем анализируемом периоде. Разница в рублевом выражении испытывает небольшой рост в период с 2006 по 2011 год, после чего также испытывает сильные колебания. При это разница между тарифом для населения и реального сектора выросла и в рублевом выражении, и в центах. Если в 2006 году она составляла 400 рублей и 5.2 цента, то в 2016 году – 1200 рублей и 7 центов.

График 5. Разница в тарифах для населения и реального сектора в рублевом выражении (левая шкала Y) и в центах (правая шкала Y), 2006-2016 гг.

Тарифы в европейских странах

На графике 6 представлена усредненная динамика роста тарифов для населения и реального сектора в странах ЕС. Как видно из графика, тарифы не испытывают такого колебания, как в Беларуси, кроме того, тариф для населения значительно выше, чем тариф для реального сектора. Тариф для населения с 2008 года вырос примерно на 5 евроцентов, для реального сектора – на 4 евроцента.

График 6. Динамика тарифов для населения и реального сектора в ЕС в евроцентах, 2008-2016 гг.

При этом, как видно из графика 7, хотя темпы роста тарифов в странах ЕС также испытывают колебания, из года в год они не так значительны, как колебания тарифов в Беларуси, где в разные годы темпы роста могут достигать более 200%, и падать до почти 60% по отношению к прошлому году.

График 7. Темпы роста тарифов для населения и реального сектора в ЕС в евроцентах, год к году (2008 = 100%), 2008-2016 гг.

Краткие выводы

Представленная выше сравнительная динамика тарифов на электроэнергию позволяет сделать несколько выводов об изменении тарифной политики на электроэнергию в Беларуси.

1. Тарифы для населения и реального сектора в странах ЕС действительно выше, чем в Беларуси. Однако, сравнение тарифов с утверждением «в Беларуси электричество дешевле всего» некорректно, поскольку необходимо делать поправку на уровень зарплат (которые выше в странах ЕС) и инфляцию (которая ниже в странах ЕС).

2. Несмотря на то, что в этой области необходимы более детальные расчеты, динамика тарифов на электроэнергию в Беларуси демонстрирует, что де-факто отхода от перекрестного субсидирования не происходит. Идеальная ситуация отсутствия перекрестного субсидирования иллюстрируется графиком 6: тариф для населения значительно выше, чем для реального сектора, и рост тарифов для населения происходит быстрее, чем для реального сектора. В свою очередь в Беларуси реальный сектор платит за электроэнергию гораздо больше, чем индивидуальные потребители. При этом разница между тарифом для населения и реального сектора в течение последних лет не уменьшается, а увеличивается, как в рублевом выражении, так и в пересчете на центы.

3. Динамика темпов роста тарифов и тарифов в абсолютном выражении в Беларуси демонстрирует, что у властей так и не сформировано внятной ценовой политики в области электроэнергии. Это хорошо видно из сравнения графиков 3, 4, 6 и 7. Во-первых, тарифы в Беларуси начиная с 2011 года очень сильно «скачут», то увеличиваясь, то уменьшаясь. Во-вторых, несмотря на то, что в странах ЕС темпы роста тарифов также претерпевают сильные колебания, они не такие большие, как в Беларуси. Темпы же роста тарифов в ЕС (в особенности, для реального сектора) в целом являются стабильными, находясь в пределах от 95% до 105%.