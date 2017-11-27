Балтия готова отразить нападение России 1 27.11.2017, 8:41

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Балтийские патриоты используют опыт Израиля и Украины.

Литовская парамилитаристская организация "Союз стрелков" провела в середине ноября свою традиционную конференцию, тема которой в этом году звучала так: "Общество — гарант безопасности страны?". Вопросительный знак в названии должен был провоцировать дискуссию, однако практически изначально по этому вопросу было достигнуто согласие. Очевидно, что без способности общества сопротивляться возникающим опасностям и без решимости людей защищать свою страну реальная безопасность попросту невозможна, пишет newsader.com.

Доверие и координация

Целью конференции в том числе было и ознакомиться с опытом других стран по укреплению государственной безопасности. Вполне понятно, что одним из государств, которые знают, что такое, образно говоря, "жить на пороховой бочке", является Израиль. На конференции эту страну представлял отставной генерал-майор Эйал Эйзенберг.

Вполне возможно, что гость из Израиля специально не акцентировал именно военную безопасность. Эйзенберг отметил, что его страна сталкивается с различными угрозами, среди которых не только агрессия со стороны враждебно настроенных соседей, но также и разного рода стихийный бедствия. По его словам, с точки зрения гражданской обороны нет особой разницы, которое из несчастий случится на сей раз.

"Мы должны готовиться к кризисным ситуациям заранее. Во время возникновения такой ситуации главной задачей является спасения людских жизней. После того, как кризисная ситуация минула – начинается период восстановления", - так описал основной цикл готовности Эйзенберг. Он подчеркнул, что граждане в данной ситуации являются "не частью проблемы, но частью решения".

По словам Эйзенберга, граждане Израиля всецело включены в систему безопасности страны. При чем, включение в эту систему при помощи эдукационных программ начинается уже буквально с детского садика.

"Дети — это наши послы в семьях. Во время занятий в школах они готовят план действий для своей семьи на случай экстремальной ситуации, а вернувшись домой просят родителей вместе потренироваться в его осуществлении", — рассказал Эйзенберг.

При этом представитель Израиля отметил, что основными принципами эффективной гражданской обороны является доверие между властью и обществом, а также координация усилий. "Все это работает, если граждане доверяют власти. Я просто не смогу спасти людей, если во время экстремальной ситуации они отказываются сотрудничать, не выполняют указания", — отметил Эйзенберг.

Страны Балтии помнят

Ближе к Балтийскому дискурсу естественным образом оказалось выступление эстонского парламентария Эрика-Ниилеса Кросса. По его словам, сложно сказать что-то новое в контексте безопасности стран Балтии. Кросс отметил, что общая позиция Запада по отношению к России была и в целом остается неадекватной. При этом, по словам парламентария, именно подход Литвы, Латвии и Эстонии к этому вопросу всегда отличался реалистичностью.

Кросс отметил, что после распада Советского Союза Запад радостно принял риторику конца истории (здесь не сложно увидеть намек на концепт Франциска Фукуямы, который считал, что с уходом со сцены коммунистических режимов можно праздновать абсолютную победу либеральной демократии, а следовательно — история, как процесс противостояния, закончилась). "Для нас в странах Балтии очевидно, что для соседей России история никогда не заканчивается", — невозмутимо отметил на конференции Кросс.

По его словам, если раньше Запад называл страны Балтии "шумными паникерами", пытаясь уверить, что опасности со стороны России больше не существует, то после захвата Крыма и поддержки Москвой конфликта на востоке Украины западные политики, журналисты и аналитики ударились в другую крайность. "Теперь все говорят о том, что странам Балтии грозит неизбежная опасность. Стали появляться статьи в стилистике «Нарва следующая» — после Крыма", — сказал Кросс.

Но и эта позиция тоже расходится с действительностью, считает Кросс. Эстонский парламентарий утверждает, что страны Балтии сегодня готовы к отражению агрессии со стороны России. Основные элементы этой готовности — поддержка со стороны партнеров по НАТО и живая историческая память. "Мы помним, что значит потерять независимость", — отметил Кросс. Параллельно он поделился своими детскими воспоминаниями о том, как в далеком 1974 году сестра бабушки ему впервые рассказала о лесных братьях, некоторые из которых в тот момент еще прятались в эстонских лесах. "Мне тогда было семь лет. Я не особо понимал, о чем говорит тетя, но я видел, что эти люди в лесах, кем бы они ни были, придавали ей сил", — сказал Кросс. По его словам, крайне важно сохранить эту часть живой памяти.

Значение информации

Современные военные конфликты все больше начинают зависеть не только от мощи оружия, которым обладают разные стороны, но и от информации, а также возможностей ею манипулировать. Об этом на конференции говорил представитель рижского Центра стратегической коммуникации НАТО (структура, аккредитованная при Северо-Атлантическом альянсе) майор Томас Балкус.

Сегодня задачи, связанные с коммуникацией, решаются довольно просто. Это открывает как новые возможности, так и новые опасности. "В области стратегической коммуникации влияние может быть направлено на подрыв доверия к стране, ее возможности и способности оборонятся. Также особое внимание уделяется существующим в обществе расколам, враждебно настроенные силы стремятся эти расколы увеличивать", — обозначил в общих чертах направление недружественной коммуникации Балкус.

По словам майора, внимательнее необходимо относится и к основным терминам. Например, Балкус считает, что ошибочно использовать такой термин, как «фейковые (ненастоящие) новости» (англ. fake news). "Стоит ли использовать в этом контексте слово «новости»? Не думаю, поскольку мы на самом деле говорим о симулякре. Это ни в коем разе не новость, это – ложь", — подчеркнул Балкус.

Майор отметил, что, говоря о способности общества сопротивляться недружественным нарративам — необходимо поощрять граждан оценивать надежность каналов, из которых они черпают информацию. Иными словами, критическое мышление и медиа-просвещение остаются основными инструментами, которые позволяют формировать иммунитет по отношению к пропаганде и идеологическому воздействию. "Важно, чтобы люди имели представление о том, что «полуправда» сама по себе несостоятельна. Есть либо факты, либо ложь", — отметил Балкус.

Украина подает пример

Не секрет, что Украины является той страной, которая сталкивается с прямой агрессией со стороны России и умудряется уже не первый год ей сопротивляться. На конференции Союза стрелков можно было встретить сразу нескольких гостей из этой страны.

Глава неправительственной организации "Новый Донбасс" Лариса Артюгина рассказала о том, как она с соратниками пытается наладить диалог между восточной и западной частью Украины. Ее организация нацелена на работу с молодежью. По словам Артюгиной, крайне важно показать молодому поколению в восточной части страны то, что в Киеве живут такие же люди, что они готовы помогать и участвовать в чужой судьбе. Подобные личные встречи с координаторами деятельности "Нового Донбасса" особо актуальны на фоне сказок российской пропаганды о "бандеровцах" и «националистах», которые якобы захватили власть в стране.

Другой представитель Украины – глава организации "Украинцы в мире" Максим Кийяк отметил роль украинской диаспоры в поддержке исторической родины. "Украинцы за границей помогают рассказывать миру правду о Украине и том, с чем этой стране приходится сталкиваться", — отметил он. При этом Кийяк упомянул и тяжелое положение украинской диаспоры в России, особенно с учетом того, что Москва в случае с захватом Крыма и конфликта на Донбассе выступает в роли агрессора. "Настоящая украинская диаспора в России подвергается преследованиям, при этом Москва стремится формировать ей удобную и подконтрольную украинскую диаспору, симулировать ее", — отметил Кийяк.

Неспокойное соседство

Обобщая, можно отметить, что соседство с Россией точнее всего можно обозначить словом "неспокойное". Фактически, это то, о чем во время конференции говорил представитель Эстонии Кросс. Однако странам Балтии действительно не привыкать к этому обстоятельству. В современном мире географию не выбирают. Однако Литва, Латвия и Эстония по-своему привыкли жить в подобном неспокойном мире.

Можно сказать, что не случайно короткий фильм, который создал альянс НАТО о движении сопротивления в странах Балтии, так взбесил российский МИД летом этого года. Даже в сложных условиях двух оккупаций (сначала нацистской, а затем советской) жители Литвы, Латвии и Эстонии смогли организовать сопротивление, активная фаза которого продлилась до 1953 года (а некоторые лесные братья скрывались в подполье вплоть до конца 70-х). Профессиональные военные составляли лишь часть движения сопротивления, так что вполне можно утверждать о том, что резистенция в странах Балтии в широком смысле опиралась на общество.

Фактически, лейтмотивом конференции Союза стрелков была мысль о том, что без граждан нет государства. Граждане и есть основа страны, а также все, что с этим связано. В том числе и безопасность.