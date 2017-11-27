Анатолий Капский: Надо же было такое чемпионство получить – через з…цу 2 27.11.2017, 8:53

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Анатолий Капский

Глава БАТЭ емко охарактеризовал 14-й чемпионский титул, завоеванный командой.

Об этом пишет корреспондент tribuna.com Андрей Масловский.

В БАТЭ очень любят группу "Ленинград". Песни Сергея Шнурова нередко звучат в раздевалке борисовчан после знаковых побед. Когда чемпионы выиграли у "Шахтера", играла "Дорожная". Сейчас по административному зданию городейского стадиона разносились легендарные "Лабутены". Проходя мимо двери, приплясывали даже работники "Городеи".

Рядом был и Анатолий Капский. Босс БАТЭ не скрывал радости от победы, но делится ею на диктофон не стал. Закрывая дверь в раздевалку, руководитель бросил только одну фразу:

— Надо же было и такое чемпионство получить. Через задницу.

Впрочем, с нашей федерацией футбола нельзя быть в чем-то уверенным до конца. Никто не знает, поставлена точка в "деле Веремко" или нет.