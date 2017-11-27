Как белорусские программисты обошли всех в технологии распознавании лиц 27.11.2017, 9:08

Фото: banuba.com

В чем секрет успеха именно в этом направлении?

Почему стартапы из Восточной Европы так сильны в распознавании лиц и дополненной реальности? Таким вопросом задались журналисты сайта East-West Digital News (перевод – myfin.by).

Разработка системы компьютерного зрения для мобильного телефона сложна не только с математической точки зрения. Проблема еще и в том, что вычислительные мощности большинства мобильных телефонов ограничены.

«Никому не нужно приложение с дополненной реальностью, которое будет работать лишь на iPhone X. В мире миллиарды устройств и лишь малый процент из них – дорогие», – говорит серийный бизнесмен с белорусскими корнями Виктор Прокопеня.

Недавно он запустил на пару с российским миллиардером инвестиционную программу на 100 млн долларов для стартапов в сфере искусственного интеллекта.

«Чтобы сделать массовый продукт, приложение должно работать на iPhone 5s и давать 30 кадров в секунду, что само по себе уже сложная задача», – комментирует Прокопеня.

Способность ИТ-инженеров из Восточной Европы решать подобные технологические задачи во многом проистекает из традиций системы образования, которые были заложены в советском прошлом.

В конце концов, несмотря на все моральные и экономические поражения, коммунизм действительно продемонстрировал редкую успешность в воспитании в ряде сфер поколений блестящих ученых и инженеров.

«В области машинного интеллекта цепи Маркова, его случайное поле и модели – основа глубокого обучения, а скрытая марковская модель – распознавания речи», – поясняет российско-украинский инвестор, основатель фонда Almaz Capital Александр Галицкий.

Он добавляет также, что выдающегося советско-украинского математика Алексея Ивахненко до сих пор называют отцом глубокого обучения.

Фото: banuba.com

Советский Союз развалился, но система образования в сфере математики по большей части сохранилась. «Трансформация шла постепенно, эволюционным путем», – говорит профессор кафедры технологий программирования БГУ Александр Курбацкий.

«Таким образом, хорошее математическое образование создало питательную среду для нынешних цифровых преобразований, которые охватывает территорию не только бывшего Советского Союза», – добавляет он.

Курбацкий имеет в виду десятки тысяч ИТ-инженеров и предпринимателей, переехавших за последние 20 лет в Силиконовую долину, Берлин, Израиль и даже Азию.

И все же определенная часть этих талантов до сих пор живет и работает в регионе, отчего здесь то и дело и возникают новые игроки в области распознавания лиц и технологии дополненной реальности.

После приобретения Facebook два бывших члена команды MSQRD Андрей Янчуревич и Дмитрий Дорин запустили AR Squad – стартап, посвященный «дополненной реальности следующего поколения».

«Смешные маски были частью вирусной стратегии MSQRD. Сегодня мы разрабатываем новый уровень взаимодействия между пользователями и дополненной реальностью», – утверждают они.

Молодая компания наняла всю арт-дизайнерскую команду MSQRD и дополнительных специалистов в этой сфере. Она обслуживает клиентов из США, России и Беларуси.

Banuba – стартап, рожденный в Беларуси, но работающий по всему миру из офисов в Гонконге и на Кипре – разработал набор средств для создания мобильных приложений с использованием технологии дополненной реальности.

Во многом технология базируется на алгоритмах искусственного интеллекта по распознаванию человеческих лиц, пониманию эмоций, поз и жестов, оценке цвета кожи, возраста и пола.

Прокопеня, вложившийся в Banuba, предвидит мир, где это сможет делать любое приложение. И исходя из этих параметров, оптимизировать свой контент.

Так, фитнес-приложение увидит по лицу, сколько веса вы набрали или сбросили, а игра изменит свою цену в зависимости от типа «отсканированного» ею пользователя.