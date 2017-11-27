В Аргентине объяснили исчезновение подлодки «Сан-Хуан» 27.11.2017, 8:57

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На борту субмарины долгое время скапливался водород.

Взрыв на борту пропавшей аргентинской подлодки «Сан-Хуан» мог произойти из-за высокой концентрации водорода. Об этом сообщил официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби, передает РИА «Новости».

«Учитывая информацию о взрыве, и поскольку на борту нет торпед, и, соответственно, они не могут взорваться, можно строить предположение о том, что взрыв мог произойти из-за скопления водорода», — сказал Бальби на пресс-конференции.

Тем не менее в ВМС не знают, по какой причине на подлодке возникла высокая концентрация водорода.

Ранее Бальби заявил, что экипаж пропавшей подлодки «Сан-Хуан» может оставаться в живых. Об этом сообщает канал Todo Noticias.

Бальби отметил, что пока подтвердить или опровергнуть информацию о состоянии членов экипажа ВМС не могут.

«Мы пытаемся проявлять уважение. Хотя поиски ведутся уже 11 дней, это не означает, что они (моряки. — ред.) не могут находиться в ситуации экстремального выживания», — сказал он.