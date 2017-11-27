Портников: Путин и новый главарь «ЛНР» - в одном звании 1 27.11.2017, 9:25

Виталий Портников

Правительство РФ говорит на одном «понятийном языке» с предводителями фейковых «республик».

После смерти генсека СССР Леонида Брежнева его преемником стал глава Комитета государственной безопасности Юрий Андропов, и от чекистской диктатуры страну уберегло только состояние его здоровья. Однако с приходом к власти в РФ Владимира Путина спецслужбы смогли прорваться к власти. Об этом политический обозреватель Виталий Портников написал в колонке для "Радіо Свобода".

"Лубянка взяла реванш. И теперь события на территориях, которые она контролирует, развиваются по одному и тому же сценарию – счастливому для спецслужб. Чекист Рауль Хаджимба – президент самопровозглашенной Абхазии. Жители республики дважды не хотели его выбирать, но Москва навязала своего человека. Силовик Анатолий Бибилов – президент самопровозглашенной Южной Осетии. Жители республики не хотели его выбирать, но Москва навязала. Кресло ему грел бывший председатель КГБ Леонид Тибилов. Президент Приднестровья – силовик Вадим Красносельский", – перечислил он.

Журналист подчеркнул, что события в Луганске продолжили список ставленников спецслужб, взявших под контроль оккупированные Кремлем территории.

"На замену изгнанному в Москву Игорю Плотницкому пришел именно бывший так называемый министр госбезопасности Леонид Пасечник. Пришел, потому что говорит на одном "понятийном" языке и с кураторами оккупированных территорий, и с их хозяином. Путин и Пасечник так вообще в одном звании – оба они подполковники госбезопасности. Только одному удалось подмять под себя только "ЛНР", а второму – целую Россию", – отметил Портников.

Он добавил, что происходящее позволяет констатировать, что Лубянка оккупировала не только отдельные районы Луганской и Донецкой областей, но и всю Россию.

24 ноября Плотницкий ушел в отставку "по состоянию здоровья", террористы "ЛНР" назначили его "уполномоченным от ЛНР" по выполнению Минских соглашений. Новым главарем группировки "ЛНР" стал "министр госбезопасности ЛНР" Пасечник.