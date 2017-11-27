Ученые нашли жизнь в космосе 13 27.11.2017, 9:56

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На поверхности МКС были обнаружены живые бактерии.

Ученые нашли на поверхности российского сегмента Международной космической станции (МКС) живые бактерии, прилетевшие из космоса. Они изучаются на Земле, и, скорее всего, не представляют опасности, рассказал в интервью ТАСС российский космонавт Антон Шкаплеров.

По словам Шкаплерова, во время выходов в космос с борта МКС по российской программе космонавты берут ватными тампонами мазки с внешней поверхности станции. В частности, они берутся в месте скопления отходов топлива, выбрасываемых при работе двигателей, или в местах, где поверхность станции более затемнена. Затем образцы доставляются на Землю.

«И теперь выяснилось, что откуда-то на этих тампонах обнаружились бактерии, которых не было при запуске модуля МКС. То есть они откуда-то прилетели из космоса и поселились на внешней стороне обшивки. Пока они изучаются, и похоже, что никакой опасности не несут», — рассказал космонавт.

Шкаплеров также сообщил, что ряд земных бактерий также выжили на внешней поверхности станции, хотя три года находились в условиях космического вакуума и перепадов температуры от минус 150 до плюс 150 градусов Цельсия. Бактерии, уточнил он, были завезены с Земли случайно на планшетах с различными материалами, которые помещаются на борт станции на длительное время для изучения поведения этих материалов в открытом космосе.

Шкаплеров возглавит новый экипаж космической станции, который должен стартовать на МКС 17 декабря.