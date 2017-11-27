В Могилеве объявили в уголовный розыск Путина и Лаврова 6 27.11.2017, 10:04

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Странное сообщение появилось в «Твиттере» УВД Могилевского облисполкома.

Твиттер-аккаунт УВД Могилевского облисполкома взломан неизвестными. Сотрудники управления «К» уже выясняют обстоятельства, сообщило в соцсети МВД. Хакеры успели опубликовать пост о розыске Владимира Путина в Беларуси с хештегами #ЖывеБеларусь, #Кремль, #ПутинРозыск.

Публикация содержит две фотографии президента России Владимира Путина и текст: «#ЖывеБеларусь #Кремль #ПутинРозыск В #Беларусь объявлен в розыск гражданин РФ #Putin в связи с совершением геноцида в #Чечня #Грузия #Украинa #Сирия».

Позже в аккаунте УВД появися аналогичный пост с фамилией и снимками главы МИД России Сергея Лаврова.